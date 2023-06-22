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«Реал» подпишет «нового» правого защитника – подтверждает Фабрицио Романо

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Винисиус Тобиас
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Фабрицио Романо сообщает, что «Реал» близок к подписанию Винисиуса Тобиаса еще на один срок этим летом.

Бразилец первоначально перешел в «Мадрид» на правах 14-месячной аренды, которая истекла в конце сезона-2022/23. Большую часть аренды 19-летний игрок провел в Испании в составе «Кастильи», записав на свой счет четыре результативные передачи.

Несмотря на то, что он хорошо провел время в клубе, «Реал» предпочел не подписывать его на постоянной основе.

Теперь, похоже, Тобиас вернется в клуб этим летом, – и снова в аренду (до 2024 года), причем в сделку будет включена необязательная опция выкупа за 15 млн евро.

Официальное объявление будет сделано в ближайшие 24 часа.

Vinicius Tobias : le Real Madrid n'a pas encore décidé

2 комментария

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Ismail Seraliew
Хороший вариант для пз
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