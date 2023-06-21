Говорит Мадрид
Блог

Модрич продлил контракт с «Реалом», но он все еще может уйти этим летом — Флорентино Перес дал хорвату одно обещание

Флорентино Перес Флорентино Перес
Ла Лига Ла Лига
Лука Модрич Лука Модрич
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Заслужил.

Лука Модрич безусловно является одним из самых верных игроков «Реала». Несколько недель назад он подписал новый контракт, чтобы провести еще один год в испанской столице. Однако из уважения к заслугам хорвата Флорентино Перес все же позволит ему уйти, если он того захочет.

 

Испанское издание Sport, ссылаясь на источники, близкие к переговорам, сообщает, что президент «Мадрида» пообещал Модричу, что он может по своему желанию разорвать контракт, рассчитанный до 2024 года, если получит предложение, от которого не сможет отказаться.

И Лука получил это предложение. Полузащитник до сих пор оценивает его со своей семьей, но не похоже, что он склонен согласится. При этом он понимает, что ему скоро исполнится 38, и поэтому с течением времени возможности будут сужаться. Если саудовцы сделают новую попытку подписать хорвата, то он все еще может согласиться.

Неизвестно, отражена ли эта договоренность между Модричем и Пересом в контракте, который недавно подписал футболист, или это просто устное обещание. Однако в этом нет ничего удивительного, ведь буквально недавно президент позволил Бензема прервать контракт ради возможности переехать в «Аль-Иттихад».

Вероятность того, что Модрич передумает и все же решит отправиться на Ближний Восток этим летом, невелика, но все мы знаем, как хорошо саудовцы умеют уговаривать. Пока не начнется новый сезон, нельзя исключать такого исхода.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gon3a1e5@mail.ru
Еще бы годок лука!! Все еще топ
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gon3a1e5@mail.ru
Еще бы годок лука!! Все еще топ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дамьен
Ответ Gon3a1e5@mail.ru
Еще бы годок лука!! Все еще топ
Еще бы годок лука!! Все еще топ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил Бакуров
Ответ Gon3a1e5@mail.ru
Еще бы годок лука!! Все еще топ
Еще бы годок лука!! Все еще топ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий