Заслужил.

Лука Модрич безусловно является одним из самых верных игроков «Реала». Несколько недель назад он подписал новый контракт, чтобы провести еще один год в испанской столице. Однако из уважения к заслугам хорвата Флорентино Перес все же позволит ему уйти, если он того захочет.

Испанское издание Sport, ссылаясь на источники, близкие к переговорам, сообщает, что президент «Мадрида» пообещал Модричу, что он может по своему желанию разорвать контракт, рассчитанный до 2024 года, если получит предложение, от которого не сможет отказаться.

И Лука получил это предложение. Полузащитник до сих пор оценивает его со своей семьей, но не похоже, что он склонен согласится. При этом он понимает, что ему скоро исполнится 38, и поэтому с течением времени возможности будут сужаться. Если саудовцы сделают новую попытку подписать хорвата, то он все еще может согласиться.

Неизвестно, отражена ли эта договоренность между Модричем и Пересом в контракте, который недавно подписал футболист, или это просто устное обещание. Однако в этом нет ничего удивительного, ведь буквально недавно президент позволил Бензема прервать контракт ради возможности переехать в «Аль-Иттихад».

Вероятность того, что Модрич передумает и все же решит отправиться на Ближний Восток этим летом, невелика, но все мы знаем, как хорошо саудовцы умеют уговаривать. Пока не начнется новый сезон, нельзя исключать такого исхода.