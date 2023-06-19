Свадьба совсем скоро.

Мишель Герциг в скором времени может сменить фамилию на Куртуа - их свадьба с бельгийским вратарем «Реала» должна состояться этим летом, хоть официальная дата до сих пор не объявлена.

Для проведения девичника израильская модель сняла частный самолет, яхту и целый отель в Марбелье, все ради такого безудержного веселья.

Мальчишник Тибо прошел куда скромнее, можно даже сказать грустнее.