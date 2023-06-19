Говорит Мадрид
Блог

Невеста Тибо Куртуа устроила долгожданный девичник: в соцсетях появились фото всех атрибутов праздника (стриптизера не показали🤷🏼‍♂️)

Клубы Клубы
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Свадьба совсем скоро.

Мишель Герциг в скором времени может сменить фамилию на Куртуа - их свадьба с бельгийским вратарем «Реала» должна состояться этим летом, хоть официальная дата до сих пор не объявлена.

Для проведения девичника израильская модель сняла частный самолет, яхту и целый отель в Марбелье, все ради такого безудержного веселья.

Мальчишник Тибо прошел куда скромнее, можно даже сказать грустнее.

This comes after Courtois jetted off for his own bachelor party

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Traxyla
Жесть у нее страшные подруги .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kashmir727
Ответ Traxyla
Жесть у нее страшные подруги .
Бельгийки, наверное....Или испанки.... Они там в основном такие....лошадиные.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanonir152
Ответ Traxyla
Жесть у нее страшные подруги .
Да нормальные. Не похоже на типичную свадьбу в России уж точно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Посторонним В
Ответ Traxyla
Жесть у нее страшные подруги .
С такими замужем спокойнее)) Однако штучки 2-3 вполне симпатичные.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий