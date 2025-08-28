Нойер о жеребьевке «Баварии» в ЛЧ: «Челси» и «Арсенал» сильны, мы знаем «ПСЖ» и готовимся к «Брюгге». ПСВ – чемпион Нидерландов, «Юнион» и «Пафос» важно не недооценивать»

Мануэль Нойер высказался о соперниках «Баварии» по общему этапу Лиги чемпионов.

Мюнхенцы узнали своих соперников в ходе сегодняшней жеребьевки , организованной УЕФА.

«Бавария » на своем поле примет «Челси», «Брюгге», «Спортинг» и «Юнион», а на выезде сыграет с «ПСЖ», «Арсеналом », ПСВ и «Пафосом».

«Челси » – всегда сильный соперник, они только что выиграли клубный чемпионат мира. Мы знаем «ПСЖ » по многим матчам – всегда особенное удовольствие играть против лучших команд.

«Брюгге» без проблем прошел квалификацию. Наш тренер специально готовит нас к ним и к «Юниону».

«Арсенал» силен, поэтому нам нужна хорошая позиционная игра и смелость на мяче. Мы нечасто играли со «Спортингом ». ПСВ – чемпион Нидерландов, и в его составе всегда есть немецкие игроки, например, Пауль Ваннер.

«Юнион» и «Пафос» участвуют впервые, поэтому важно не недооценивать эти команды», – сказал голкипер «Баварии».