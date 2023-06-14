Неужели все?

Во время пресс-конференции перед полуфиналом Лиги наций Лука Модрич отказался подтвердить, что останется в «Реале» в следующем сезоне.

«Я просто хочу думать о футболе и не говорить ни о чем другом», — сказал Модрич.

«Мы здесь, чтобы выиграть титул, и мы не думаем о поражении. Мы хотим титул. У нас есть хорошие шансы на победу. Мы рассчитываем на отличный результат здесь.

«Мы сможем поговорить о том, где я буду продолжать свою карьеру, только после этого. Я принял решение, но мы поговорим об этом, когда закончится Лига наций», — заключил Модрич.

Сообщается, что 37-летний полузащитник получил заманчивое с финансовой точки зрения предложение присоединиться к клубу из Саудовской Аравии.