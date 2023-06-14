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«Я принял решение, но озвучу его после Лиги Наций»: Модрич отказался подтвердить, что остается в «Реале»

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«Я принял решение»: Модрич отказался подтвердить свое пребывание в «Реале»

Во время пресс-конференции перед полуфиналом Лиги наций Лука Модрич отказался подтвердить, что останется в «Реале» в следующем сезоне.

«Я просто хочу думать о футболе и не говорить ни о чем другом», — сказал Модрич.

«Мы здесь, чтобы выиграть титул, и мы не думаем о поражении. Мы хотим титул. У нас есть хорошие шансы на победу. Мы рассчитываем на отличный результат здесь.

«Мы сможем поговорить о том, где я буду продолжать свою карьеру, только после этого. Я принял решение, но мы поговорим об этом, когда закончится Лига наций», — заключил Модрич.

Сообщается, что 37-летний полузащитник получил заманчивое с финансовой точки зрения предложение присоединиться к клубу из Саудовской Аравии.

2 комментария

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Castor Troy
Значит уходит
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Yen Bedder
Понятно, что пора уходить. Выиграл все, что можно с клубом, играл в финале чемпионата мира, получил Золотой мяч. Легенда!
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