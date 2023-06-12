Радостное событие в семье Давида Алабы: футболист стал отцом во второй раз.

Девушка защитника «Мадрида» Шалимар Хеппнер вчера поделилась радостной новостью в социальных сетях.

Напомним, что пара уже воспитывает сына по имени Зион, который родился в 2019 году, но не показывает его лица в сети.

Шалимар родилась в Мюнхене в 1994 году в семье звездного шеф-повара Франка Хеппнера, у девушки имеются азиатские корни, собственно, как и у самого Алабы: его мама с Филиппин.

Давид и Шалимар познакомились на Октоберфесте.