Всего их было одиннадцать.

У «Мадрида» никогда не было привычки тратить баснословные деньги на игроков, которые уже подошли к рубежу тридцатилетия или пересекли его. В последнее время все громче слухи о том, что вместо ушедшего из клуба Карима Бензема будет куплен Харри Кейн. До конца его контракта остался год, но президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви все равно хочет за англичанина не менее 100 млн евро.

Эта потенциальная сделка кажется беспрецедентной по двум причинам: во-первых, клуб покупает только молодых игроков на будущее, а во-вторых, исторически в «Мадрид» редко приходят игроки старше 30 лет.

По подсчетам Managing Madrid, за всю 121-летнюю историю «королевского клуба» было подписано всего 11 футболистов старше 30 лет. Из них только трое были игроками атаки. Если посмотреть данные о дебютах игроков «Мадрида» в Ла Лиге с 1929 года, то можно увидеть, что 97,5% из них были младше этого возрастного рубежа.

За два президентских срока Флорентино Переса был подписан только один игрок старше тридцати − Рикарду Карвалью за 8 млн евро. Это случилось 13 лет назад и очевидно, что теперь главные принципы − инвестиции в долгосрочные и молодые активы.

Учитывая короткий список игроков старше 30 лет, было бы интересно оценить их вклад в успехи клуба. Ниже приведен список из одиннадцати фамилий и их возраст на момент дебюта, а также год дебюта:

1. Ференц Пушкаш − 31 год и 5 месяцев (1958)

2. Руд ван Нистелрой − 30 лет и 1 месяц (2006)

3. Рикарду Карвалью − 32 года и 3 месяца (2010)

4. Фабио Каннаваро − 32 года и 11 месяцев (2006)

5. Хосе Мария Пенья − 33 года и 9 месяцев (1929)

6. Эмерсон − 30 лет и 4 месяца (2006)

7. Диди − 30 лет и 11 месяцев (1959)

8. Вилмос Келеман − 30 лет и 7 месяцев (1935)

9. Мануэль Этека − 30 лет и 10 месяцев (1931)

10. Триана − 31 год и 6 месяцев (1939)

11. Дьердь Немеш − 30 лет и 3 месяца (1950)

Диди, Келеман, Этека, Триана и Немеш могут быть не знакомы большинству болельщиков «Мадрида», так как эти футболисты провели всего один сезон, сыграв менее 10 матчей. Они не были важными приобретениями.

Бразильский ветеран Эмерсон был подобран у «Ювентуса» по личной просьбе Фабио Капелло. Он не смог завоевать любовь болельщиков, и его отдали в аренду после одного лишь сезона. Хосе Мария Пенья отыграл за клуб 56 матчей или два сезона, но в последнем из двух выходил на поле лишь четырежды.

Рикарду Карвалью и Фабио Каннаваро − легендарные центральные защитники, перебравшиеся в Ла Лигу в расцвете сил. Первый сезон для итальянца вышел сложным, но после он адаптировался в клубе. Именно Каннаваро учил и направлял Марсело и Серхио Рамоса. Карвалью подписывался Моуринью в качестве игрока замены. Он провел два неплохих сезона, прежде чем его место заняла легендарная пара Рамоса и Пепе. И Каннаваро, и Карвалью были недорогими трансферами и покупались под конкретных тренеров.

Особо выделяются в списке два первых игрока. Руд ван Нистелрой сходу оказал большое влияние на клуб и помог ему завоевать первый за три года титул Ла Лиги. Также он стал лучшим бомбардиром. Первые два сезона были великолепны, но затем свое взяли травмы. Игуаин и Бензема подобрали голландское знамя.

Статистика Ван Нистелроя за первые два сезона: игр − 80, голов − 50, голевых передач − 13.

Статистика за половину третьего сезона: игр − 16, голов − 11, голевых передач − 3.

Травмы, конкуренция и возраст поставили крест на карьере мощного форварда.

И, наконец, Ференц Пушкаш, который стал величайшей аномалией. Он прибыл в клуб не в форме и в приличном возрасте, но покинул его как один из величайших игроков, когда-либо надевавших «сливочную» футболку. В его активе 229 матчей и 221 гол. Среди его достижений − три победы в Кубке европейских чемпионов, пять побед в Ла Лиге, Кубок Испании и Межконтинентальный кубок. Также он четырежды был лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Если Харри Кейн все-таки станет игроком «Мадрида», то это будет оформлено за большие деньги и станет серьезным отклонением от исторического подхода клуба к рынку. Капитан сборной Англии должен будет искать себя рядом с Ван Нистелроем и Пушкашом, а не среди остальных девяти игроков. Если травмы и адаптация не станут препятствием, то можно ожидать, что Харри Кейн будет хорош на протяжении нескольких лет.