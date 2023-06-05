«Мадрид» третий год теряет капитана: в 2021-м ушел Рамос, в 2022-м – Марсело, в этом году – Бензема. Вероятно, через год уедет еще и Модрич, а пока команде надо определяться с другими людьми, достойными капитанской повязки.

Di Marzio сообщает, что в следующем сезоне вместе с Модричем повязку будет делить Начо. Ожидается, что испанец останется в клубе, несмотря на слухи об уходе и об интересе «Интера».

Вторым и третьим вице-капитанами останутся Дани Карвахаль и Тони Кроос.

А кого бы вы хотели видеть капитаном «Мадрида»?