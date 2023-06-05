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«Реал» третий год подряд теряет капитана – кто им будет в следующем сезоне? Этот игрок хотел уйти летом

Начо Фернандес Начо Фернандес
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«Мадрид» третий год теряет капитана: в 2021-м ушел Рамос, в 2022-м – Марсело, в этом году – Бензема. Вероятно, через год уедет еще и Модрич, а пока команде надо определяться с другими людьми, достойными капитанской повязки.

Di Marzio сообщает, что в следующем сезоне вместе с Модричем повязку будет делить Начо. Ожидается, что испанец останется в клубе, несмотря на слухи об уходе и об интересе «Интера».

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Вторым и третьим вице-капитанами останутся Дани Карвахаль и Тони Кроос.

А кого бы вы хотели видеть капитаном «Мадрида»?

6 комментариев

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Андрей Хенто
Ответ Traxyla
Я бы хотел видеть Алабу в качестве капитана . Он настоящий лидер и воин
В Мадриде капитан не тот, кто воин и лидер, а тот, кто дольше всех находится в клубе. Хотя в основном те люди, кто дольше всех и находится в клубе и являются по духу лидерами.
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Фуркат Саатов
Модрич Крос Карвахал
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Highlander05
Карвахаль!
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VuNePonimaete
Будет и четвёртый год...
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razdobudko3000@icloud.com
Ответ Traxyla
Я бы хотел видеть Алабу в качестве капитана . Он настоящий лидер и воин
В клубе принято по старшинству кто больше времени провел в клубе
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