В последнее время многих топовых футболистов, находящихся на закате своей профессиональной карьеры, связывают с трансфером в клубы из Саудовской Аравии. Лука Модрич не стал исключением.

Фабрицио Романо, главный инсайдер в мире футбола, заявил, что хорват даже не собирается рассматривать предложения от саудовских клубов. Пост журналиста в соцсетях лайкнул сам Лука.

А Романо в ответ еще раз подтвердил, что полузащитник остается в «Реале»:

«Лука Модрич не намерен уходить... и он не уйдет. Никаких сделок с Саудовской Аравией не предвидится. В ближайшее время будет заключен новый контракт. Модрич, 2024».

Еще один сезон Лука точно порадует поклонников «Мадрида» игрой за их любимый клуб.