17 комментариев

Пытался разобраться самостоятельно.

Матч «Мадрида» и «Валенсии» на «Месталье» был прерван практически на десять минут после того, как форвард «сливочных» Винисиус Жуниор услышал с трибун какое-то оскорбление, которое посчитал расистским. До этого весь матч бразилец конфликтовал с игроками хозяев и пытался добиться от главного судьи Рикардо де Бургос Бенгоэчеа желтой карточки.

Игрок пытался прорваться в сторону трибуны, вел себя очень агрессивно, а другие игроки, в том числе «Валенсии», хотели его успокоить. Получалось так себе.

Со стороны «Мадрида» за Жуниора заступились Антонио Рюдигер и Эдер Милитао. Они что-то кричали хозяйской трибуне и пытались выяснить, в чем проблема.

Потом к ним присоединился сам Винисиус, который пальцем указывал на своего обидчика. Бразилец даже подбегал к главному судье матча и звал его к трибуне, чтобы тот лично увидел человека, который выкрикивал что-то расистское, но рефери к вингеру не присоединился.

Интересно, что ни один из игроков «Валенсии» собственных болельщиков успокаивать даже не собирался, чем вызвал вопросы со стороны журналиста ESPN Габриэле Маркотти: «Было бы рационально для игроков «Валенсии» поговорить со своими болельщиками за воротами и сказать им, чтобы они остановились».

Вини даже пригрозил покинуть игру, если расистские кричалки не прекратятся. Успокоить игрока смог только Карло Анчелотти, который по-отечески обнял его и что-то сказал. После этого игра продолжилась.

Однако бразильца все-таки вывели из себя и он умудрился получить красную карточку. Во время одной из потасовок Винисиус ударил по лицу Уго Дуро и после просмотра VAR был удален с поля.

Однако судья не заметил, что мгновением ранее форвард «Валенсии» применил к вингеру «Мадрида» удушающий прием.