17 комментариев

Говорит Мадрид
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Плохой день для Винисиуса. В матче с «Валенсией» фанаты выкрикивали расистские оскорбления, а сам футболист получил красную

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Реал Мадрид Реал Мадрид
Уго Дуро Уго Дуро
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Футбол Футбол

Пытался разобраться самостоятельно.

Матч «Мадрида» и «Валенсии» на «Месталье» был прерван практически на десять минут после того, как форвард «сливочных» Винисиус Жуниор услышал с трибун какое-то оскорбление, которое посчитал расистским. До этого весь матч бразилец конфликтовал с игроками хозяев и пытался добиться от главного судьи Рикардо де Бургос Бенгоэчеа желтой карточки.

Игрок пытался прорваться в сторону трибуны, вел себя очень агрессивно, а другие игроки, в том числе «Валенсии», хотели его успокоить. Получалось так себе.

Со стороны «Мадрида» за Жуниора заступились Антонио Рюдигер и Эдер Милитао. Они что-то кричали хозяйской трибуне и пытались выяснить, в чем проблема.

Потом к ним присоединился сам Винисиус, который пальцем указывал на своего обидчика. Бразилец даже подбегал к главному судье матча и звал его к трибуне, чтобы тот лично увидел человека, который выкрикивал что-то расистское, но рефери к вингеру не присоединился.

Интересно, что ни один из игроков «Валенсии» собственных болельщиков успокаивать даже не собирался, чем вызвал вопросы со стороны журналиста ESPN Габриэле Маркотти: «Было бы рационально для игроков «Валенсии» поговорить со своими болельщиками за воротами и сказать им, чтобы они остановились».

Вини даже пригрозил покинуть игру, если расистские кричалки не прекратятся. Успокоить игрока смог только Карло Анчелотти, который по-отечески обнял его и что-то сказал. После этого игра продолжилась.

Однако бразильца все-таки вывели из себя и он умудрился получить красную карточку. Во время одной из потасовок Винисиус ударил по лицу Уго Дуро и после просмотра VAR был удален с поля.

Однако судья не заметил, что мгновением ранее форвард «Валенсии» применил к вингеру «Мадрида» удушающий прием.

17 комментариев

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VuNePonimaete
Эх, не фанат Роналду, но вспоминаю как он на хейт трибун отвечал хет-триками и покерами и очень грустно становиться
+18
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+17
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VuNePonimaete
Сезон Реала можно описать так: Куртуа и Винисиус бьются за клуб, остальные стоят
+12
-3
+9
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Артур Анадян
Ответ dmitryGoose
Позорное судейство. Почему игроки Валенсии не были наказаны? Провокаторов нужно дисквалифицировать еще дольше. Впрочем, типичная позорная Испания =))
Этот же судья в своё время потерял нить игры и дал жёлтую Роналду, хотя фолили на нём, за что тот его толкнул и получил красную))
Так что даже Роналду не мог терпеть судейство этого судьи. За то многие его фамилию с тех пор и запомнили
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Makar Tert
Вообще как фан Реала скажу что красная 100 проц заслуженная, но там Мамардашвили и игрока который взял Вини за шею тоже надо удалять. А про болельщика вообще отдельная тема, с каких пор абсолютно нормально кричать с трибуны расистские высказывания и быть беснаказанным. Атлетико, Мальорка и Барсы болельщики выкривыла расистские высказывания в сторону Вини и не были наказаны? Если федерация с этим не начнёт биться, то все матчи будут похожи на этот
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Kushakov
Фанатов Валенсии надо наказат он. А...ели
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Kushakov
Судю и фанатов Валенсии надо наказат
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Ruslan3132
Валенсия не зря прозвище мыши имеет, всегда были неприятной командой.
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Артур Анадян
Ответ Makar Tert
Вообще как фан Реала скажу что красная 100 проц заслуженная, но там Мамардашвили и игрока который взял Вини за шею тоже надо удалять. А про болельщика вообще отдельная тема, с каких пор абсолютно нормально кричать с трибуны расистские высказывания и быть беснаказанным. Атлетико, Мальорка и Барсы болельщики выкривыла расистские высказывания в сторону Вини и не были наказаны? Если федерация с этим не начнёт биться, то все матчи будут похожи на этот
Судя посмотрел именно момент якобы удара Вини, момент чуть ранее ему даже не подсказали
+2
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Александр Колосов
Ответ VuNePonimaete
Эх, не фанат Роналду, но вспоминаю как он на хейт трибун отвечал хет-триками и покерами и очень грустно становиться
да уж, не хватает легендарного calma
+1
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dmitryGoose
Позорное судейство. Почему игроки Валенсии не были наказаны?

Провокаторов нужно дисквалифицировать еще дольше. Впрочем, типичная позорная Испания =))
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Max Payne
Валенсия молодцом. Где там Матерацци испанский?
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Он Самый
Ответ VuNePonimaete
Сезон Реала можно описать так: Куртуа и Винисиус бьются за клуб, остальные стоят
Еще нужно добавить Федю!
У него может не получаться, но он будет биться за Реал !
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VuNePonimaete
Ответ Он Самый
Еще нужно добавить Федю! У него может не получаться, но он будет биться за Реал !
неа, Федя весь второй круг занимался куйней и оттачивал удары в челюсть, чтобы применять их после игры на парковке
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Он Самый
Ответ VuNePonimaete
неа, Федя весь второй круг занимался куйней и оттачивал удары в челюсть, чтобы применять их после игры на парковке
Это плохо , но это личное.
Я думаю это и повлияло на качество его игры.
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VuNePonimaete
Ответ Он Самый
Это плохо , но это личное. Я думаю это и повлияло на качество его игры.
да понятно, но его уровень игры во втором круге это похороны... обьективно
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