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«Реал» наконец-то нашел клуб, готовый выкупить неудачный трансфер Переса

Ферлан Менди Ферлан Менди
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Мадридский «Реал» подписал Ферлана Менди еще в 2019-м. Защитник показывал яркую игру, но не ассоциировал себя со словом «стабильность». Француз слишком травматичен, и клуб это не устраивает.

«Реал» готов продать Ферлана ближайшим летом, и по данным Mundo Deportivo, «Арсенал» всерьез намерен заполучить защитника.

Однако лондонцы хотят начать переговоры с 20 миллионов евро, что составляет лишь половину цены, за которую «Реал» подписал игрока. Поэтому заработать «Мадриду» вряд ли удастся – травматичность Менди очевидна, поэтому никто не хочет платить за него много.

2 комментария

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Denis2403
Менди как американская горка,то вниз то вверх,удачи ему в арсенале, пригодится
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Андрей Хенто
Было бы здорово продать Ферлана, когда пришел был очень хорош, но потом травмы, долгие восстановления и наборы формы при естественной плохой игре в этот период не оставляют другого выбора.
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