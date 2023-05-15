Мадридский «Реал» подписал Ферлана Менди еще в 2019-м. Защитник показывал яркую игру, но не ассоциировал себя со словом «стабильность». Француз слишком травматичен, и клуб это не устраивает.

«Реал» готов продать Ферлана ближайшим летом, и по данным Mundo Deportivo, «Арсенал» всерьез намерен заполучить защитника.

Однако лондонцы хотят начать переговоры с 20 миллионов евро, что составляет лишь половину цены, за которую «Реал» подписал игрока. Поэтому заработать «Мадриду» вряд ли удастся – травматичность Менди очевидна, поэтому никто не хочет платить за него много.