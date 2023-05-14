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Модрич чуть не сорвал детский футбольный турнир! Юные игроки не ожидали увидеть на трибунах кумира

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Утро перед встречей «Реала» с «Хетафе» в 34-м туре Ла Лиге Модрич провел в одном из скромных районов Мадрида, где проходил детский футбольный турнир, сообщает издание Relevo.

В одном из матчей участвовала дочь Луки, хорват пришел ее поддержать, но чуть не сорвал соревнование! Дети, увидев на трибунах легенду, совершенно забыли про футбол. Юные игроки начали перешептываться и думать о том, как заполучить совместное фото с хорватом.

В дело пришлось вмешаться Карлос Мерчану – тренеру детской команды Alzola Halcones. Мерчан попросил своих подопечных не беспокоить Модрича, пока он наблюдает за игрой своей дочери. Затем тренер подошел к Луке, чтобы спросить, может ли полузащитник «Реала» сфотографироваться с его командой, когда матч закончится. Разумеется, дружелюбный хорват согласился.

После финального свистка Модрич сам подошел к детям и предложил сфотографироваться всем желающим. Карлос Мерчан поделился с журналистами Relevo своими впечатлениями от встречи с Лукой:

«Он сфотографировался со всеми и раздал много автографов. Он поговорил с ребятами, сказал им, чтобы они прислушивались к своему тренеру. А когда он узнал, что мы идем первыми в чемпионате, пожелал нам удачи, сказал, чтобы мы продолжали в том же духе. Это было прекрасно».

Уже вечером хорват провел 30 минут в матче против «Хетафе». Но тем субботним днем первой из семьи Модрича на газон вышла дочь хорвата. Девочка, кстати, играет под тем же номером, что и ее отец, и выступает на той же позиции.

Похоже, для женского «Реала» готовится серьезное укрепление.

4 комментария

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asker15041993
Модрич - человечище с большой буквы, Король!!!!
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Андрей Хенто
Модрич не только отличный футболист, но и прекрасный человек.
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VuNePonimaete
Модрич - то самое редкое сочетание великого футболиста и феноменального человека в едином целом. Как же печально осознавать, что в Мадриде ему осталось всего ничего. Очень надеюсь, что он станет тренером и однажды возглавит Реал в этой роли!
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Андрей Хенто
Ответ VuNePonimaete
Модрич - то самое редкое сочетание великого футболиста и феноменального человека в едином целом. Как же печально осознавать, что в Мадриде ему осталось всего ничего. Очень надеюсь, что он станет тренером и однажды возглавит Реал в этой роли!
Полностью согласен, амиго. Но вот мне кажется, что все же Модрич предпочтет спокойную семейную жизнь на пенсии, хотя про Зидана тоже так говорили, что из этого получилось все прекрасно знают. Но пока есть время понаслаждаться за маэстро в действии.
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