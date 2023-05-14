Утро перед встречей «Реала» с «Хетафе» в 34-м туре Ла Лиге Модрич провел в одном из скромных районов Мадрида, где проходил детский футбольный турнир, сообщает издание Relevo.

В одном из матчей участвовала дочь Луки, хорват пришел ее поддержать, но чуть не сорвал соревнование! Дети, увидев на трибунах легенду, совершенно забыли про футбол. Юные игроки начали перешептываться и думать о том, как заполучить совместное фото с хорватом.

В дело пришлось вмешаться Карлос Мерчану – тренеру детской команды Alzola Halcones. Мерчан попросил своих подопечных не беспокоить Модрича, пока он наблюдает за игрой своей дочери. Затем тренер подошел к Луке, чтобы спросить, может ли полузащитник «Реала» сфотографироваться с его командой, когда матч закончится. Разумеется, дружелюбный хорват согласился.

После финального свистка Модрич сам подошел к детям и предложил сфотографироваться всем желающим. Карлос Мерчан поделился с журналистами Relevo своими впечатлениями от встречи с Лукой:

«Он сфотографировался со всеми и раздал много автографов. Он поговорил с ребятами, сказал им, чтобы они прислушивались к своему тренеру. А когда он узнал, что мы идем первыми в чемпионате, пожелал нам удачи, сказал, чтобы мы продолжали в том же духе. Это было прекрасно».

Уже вечером хорват провел 30 минут в матче против «Хетафе». Но тем субботним днем первой из семьи Модрича на газон вышла дочь хорвата. Девочка, кстати, играет под тем же номером, что и ее отец, и выступает на той же позиции.

Похоже, для женского «Реала» готовится серьезное укрепление.