Говорит Мадрид
Блог

Рюдигер провел средний матч, но в одном эпизоде спас «Реал» от поражения. Реакция – настоящие удовольствие

Клубы Клубы
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Антонио Рюдигер не был лучшим игроком «Мадрида» в первой игре с «Ман Сити» (оценка за матч по версии SofaScore – 6,4), сделав всего один перехват – однако этот перехват, возможно, спас «Реал» от поражения.

Эпизод произошел во втором тайме: «Сити» возвращает мяч Грилишу, который тащит его в опорную «Мадрида», за Джеком никто не успевает.

Холанд уже набрал скорость и готовится получать передачу. Грилиш выполняет пас без сопротивления, но Рюдигер выдвигается: ловит Холанда в офсайде и даже перехватывает мяч. Представьте, если бы там был обычный защитник, не выдвигающийся так же агрессивно как Рюдигер? «Мадриду» было бы непросто.

Реакция Антонио оправдана – радовался так, будто команда забила гол. Настоящее удовольствие для защитника.

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Средний матч? Конечно, ему ведь было трудно передвигаться с Холланом в кармане
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bagger
Ничего не понятно, но очень интересно
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
Ответ fellx
Средний матч? Конечно, ему ведь было трудно передвигаться с Холланом в кармане
Это ж надо было такую тупость написать. Кому из защей ранее удавалось так Холанда обезвредить?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
Ответ Геннадий Чеботарев
в этом и полузащита преуспела,закрыв кдб и гюндогана,но и Антоха полностью закрыл холанда. А вообще он в дуэлях 1х1 один из лучших да и в персональной аптеке тоже. как по мне ,так это был один из лучших его матчей в карьере.
ну для экспертов это средний матч оказывается)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tyrone Woodley
Ответ Иван Иванов
Рюдигер, который проигрывал конкуренцию в Челси тухеля в реале является основным защитником, потому что в лалиге нет таких скоростей как в АПЛ, интенсивность футбола ниже ,а лч это всего лишь 10 матчей в году с учётом финала .
Кому Рюдигер проигрывал конкуренцию в Челси? Его же умоляли остаться и обещали гору денюжек...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ VuNePonimaete
Это ж надо было такую тупость написать. Кому из защей ранее удавалось так Холанда обезвредить?
в этом и полузащита преуспела,закрыв кдб и гюндогана,но и Антоха полностью закрыл холанда. А вообще он в дуэлях 1х1 один из лучших да и в персональной аптеке тоже. как по мне ,так это был один из лучших его матчей в карьере.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ VuNePonimaete
ну для экспертов это средний матч оказывается)
это показывает их уровень. мы диванные эксперты и то зачастую больше понимаем и видим ,чем эти,"спецы"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergy Grand
Ответ VuNePonimaete
Это ж надо было такую тупость написать. Кому из защей ранее удавалось так Холанда обезвредить?
Так он об этом и написал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий