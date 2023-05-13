9 комментариев

Антонио Рюдигер не был лучшим игроком «Мадрида» в первой игре с «Ман Сити» (оценка за матч по версии SofaScore – 6,4), сделав всего один перехват – однако этот перехват, возможно, спас «Реал» от поражения.

Эпизод произошел во втором тайме: «Сити» возвращает мяч Грилишу, который тащит его в опорную «Мадрида», за Джеком никто не успевает.

Холанд уже набрал скорость и готовится получать передачу. Грилиш выполняет пас без сопротивления, но Рюдигер выдвигается: ловит Холанда в офсайде и даже перехватывает мяч. Представьте, если бы там был обычный защитник, не выдвигающийся так же агрессивно как Рюдигер? «Мадриду» было бы непросто.

Реакция Антонио оправдана – радовался так, будто команда забила гол. Настоящее удовольствие для защитника.