Говорит Мадрид
Блог

Родриго необычно отпраздновал свой второй гол в финале Кубка. За жестом бразильца стоит трогательная история

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Родриго Гоэс Родриго Гоэс
Кубок Испании Кубок Испании
Футбол Футбол

«Реал» в упорной борьбе вырвал победу у «Осасуны» в финале Кубка Испании.

Родриго стал автором победного голевого дубля. Второй гол в ворота соперника бразилец отпраздновал необычно.

Оказывается, за жестом полузащитника стоит трогательная история. Ее рассказал сам Родриго после победы в Кубке:

«Я посвятил этот гол Игнасио – парню, которого я навещал в Juegaterapia. В этом месте заботятся о детях, больных раком. Я поехал туда, чтобы увидеться с ними и подарить несколько подарков. Тогда Игнасио попросил меня показать этот жест, обозначающий первую букву его имени, если я забью. Так что второй гол посвящен ему».

Игнасио точно был счастлив.

Поступок чемпиона.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абу Огого
Какая мерзость от некоторых комментаторов, а Родриго молодец, для него этот жест — ничто, а для мальчика очень многое значит. Молодец, Гоэс.
+36
-1
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Родриго молодец, не забыл про обещание и выполнил это для парня чтобы его поддержать. Ему ничего это не стоило, а парню будет очень приятно, что футболист любимой команды посвятил гол ему!
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antonio_
Молодец родриго, укажаю таких людей, кто помогает детям и больным
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaise
Как это здорово! Красивая, воодушевлявшая история! Умница, Родриго, так держать 👏
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отабек 11
Вообще игра Родриго мне нравится скромный парень хорошо делает свою работу
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий