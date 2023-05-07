7 комментариев

«Реал» в упорной борьбе вырвал победу у «Осасуны» в финале Кубка Испании.

Родриго стал автором победного голевого дубля. Второй гол в ворота соперника бразилец отпраздновал необычно.

Оказывается, за жестом полузащитника стоит трогательная история. Ее рассказал сам Родриго после победы в Кубке:

«Я посвятил этот гол Игнасио – парню, которого я навещал в Juegaterapia. В этом месте заботятся о детях, больных раком. Я поехал туда, чтобы увидеться с ними и подарить несколько подарков. Тогда Игнасио попросил меня показать этот жест, обозначающий первую букву его имени, если я забью. Так что второй гол посвящен ему».

Игнасио точно был счастлив.

Поступок чемпиона.