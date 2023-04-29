«Реал» намерен избавиться от одного игрока. Удивительно, но речь не об Азаре
Мадридский «Реал» готов продать некоторых игроков в летнее окно, чтобы облегчить бухгалтерию.
По информации Cadena SER, приоритетным вариантом на продажу мадридцы считают Ферлана Менди. Француз пропустил уже 20 матчей в этом сезоне, и клуб устал от его склонности к травмам.
В «Мадриде» считают, что универсальность Камавинга, а также предстоящее прибытие Франа Гарсии позволят им качественно закрыть позицию левого защитника.
Менди провел 25 матчей в этом сезоне, но выбыл до конца всех турниров из-за мышечных повреждений.
хотел бы что б покинули этим летом :
Азар
Одри
Лунин
Менди
Мариано
Вальехо
скажу почему , вапомните этот сезон, из видели в игре? почти нет .
Откровенно , в команде 3 пассажира , это Менди , Мариано и Азар .
Даже глубоководный баночник Вальехо не портит игру когда нужен команде как это было с Сити год назад в полуфинале .