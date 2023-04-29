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«Реал» намерен избавиться от одного игрока. Удивительно, но речь не об Азаре

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Мадридский «Реал» готов продать некоторых игроков в летнее окно, чтобы облегчить бухгалтерию.

По информации Cadena SER, приоритетным вариантом на продажу мадридцы считают Ферлана Менди. Француз пропустил уже 20 матчей в этом сезоне, и клуб устал от его склонности к травмам.

В «Мадриде» считают, что универсальность Камавинга, а также предстоящее прибытие Франа Гарсии позволят им качественно закрыть позицию левого защитника.

Менди провел 25 матчей в этом сезоне, но выбыл до конца всех турниров из-за мышечных повреждений.

6 комментариев

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Кентуки
Если бы куда то впихнуть бургера кому то в рот, то и от него надо избавлятся!
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Андрей Хенто
Логично, на Менди хоть спрос будет, а Эдена с такой зарплатой конечно никто не захочет брать.
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Shukhrat Ruziyev
Друзья Мадридисты , скажу чисто свою версию , личную мнению :

хотел бы что б покинули этим летом :
Азар
Одри
Лунин
Менди
Мариано
Вальехо

скажу почему , вапомните этот сезон, из видели в игре? почти нет .
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Brigande
С Менди надо прощаться . Еще свеж в памяти праймовый Марсело , поэтому Менди на этом фоне , да еще и с участившимися травмами выглядит просто ужасно .
Откровенно , в команде 3 пассажира , это Менди , Мариано и Азар .
Даже глубоководный баночник Вальехо не портит игру когда нужен команде как это было с Сити год назад в полуфинале .
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Alex Torres
Ответ Кентуки
Если бы куда то впихнуть бургера кому то в рот, то и от него надо избавлятся!
Да в нем сейчас даже арабы не заинтересованы .Кому он нужен
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Harut Hovsepyan
Ответ Shukhrat Ruziyev
Друзья Мадридисты , скажу чисто свою версию , личную мнению : хотел бы что б покинули этим летом : Азар Одри Лунин Менди Мариано Вальехо скажу почему , вапомните этот сезон, из видели в игре? почти нет .
Вальехо нужен: он - секретное оружие против Холланда!
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