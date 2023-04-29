Мадридский «Реал» готов продать некоторых игроков в летнее окно, чтобы облегчить бухгалтерию.

По информации Cadena SER, приоритетным вариантом на продажу мадридцы считают Ферлана Менди. Француз пропустил уже 20 матчей в этом сезоне, и клуб устал от его склонности к травмам.

В «Мадриде» считают, что универсальность Камавинга, а также предстоящее прибытие Франа Гарсии позволят им качественно закрыть позицию левого защитника.

Менди провел 25 матчей в этом сезоне, но выбыл до конца всех турниров из-за мышечных повреждений.