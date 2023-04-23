Говорит Мадрид
Блог

Рюдигер рассказал, что Перес отправил ему 7 лет назад. Это замотивировало Антонио перейти в «Реал»

Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
Реал Мадрид Реал Мадрид
Флорентино Перес Флорентино Перес
Футбол Футбол

В интервью Canal+ Антонио Рюдигер рассказал, что особенно замотивировало его стать игроком мадридского «Реала».

В 2016 году Рюдигера вызвали на Евро, но немец травмировался прямо перед турниром.

Antonio Rudiger is injured during a Germany training session ahead of the UEFA EURO 2016 at Ermitage Evian on June 7, 2016 in Evian-les-Bains, France.

Внезапно Флорентино Перес отправил Антонио письмо – пожелал выздоровления и успехов.

«Я получил это письмо в 2016-м, и до сих пор храню его. Он желал мне скорейшего выздоровления. Я не мог в это поверить. Я сказал, что однажды приеду туда. Письмо все еще у меня, оно хранится у моей матери».

Оправившись от травмы, Рюдигер получил предложение от «Челси», где вырос в одного из лучших центральных защитников в Европе, а также стал основным игроком сборной Германии. «Мадрид» стал ближе к реальности.

«Я понял, что могу перейти в «Реал», когда выиграл Лигу чемпионов с «Челси». В этот момент я все понял.

Ходило много слухов, когда мной заинтересовался «ПСЖ», но я не хотел этого. Ничего не имею против «ПСЖ», это прекрасный клуб. Но «Реал Мадрид» есть «Реал Мадрид».

Если ты хочешь быть на стороне победителей, присоединяешься к мадридскому «Реалу».

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кентуки
👍✊💪Рюди 🦁
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Ответ Нефанатик
После ухода Пепе и Рамоса, Реалу нужен был защитник с боевых духом и характером. Рюдигер идеально подходил. Плюс ко всему - никаких симуляций, провокаций и лишних разговоров.
У Милитао тоже есть боевой характер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Ответ Андрей Хенто
У Милитао тоже есть боевой характер.
Не такой ярко выраженный. Но Милитао прогрессирует.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий