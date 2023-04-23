В интервью Canal+ Антонио Рюдигер рассказал, что особенно замотивировало его стать игроком мадридского «Реала».

В 2016 году Рюдигера вызвали на Евро, но немец травмировался прямо перед турниром.

Внезапно Флорентино Перес отправил Антонио письмо – пожелал выздоровления и успехов.

«Я получил это письмо в 2016-м, и до сих пор храню его. Он желал мне скорейшего выздоровления. Я не мог в это поверить. Я сказал, что однажды приеду туда. Письмо все еще у меня, оно хранится у моей матери».

Оправившись от травмы, Рюдигер получил предложение от «Челси», где вырос в одного из лучших центральных защитников в Европе, а также стал основным игроком сборной Германии. «Мадрид» стал ближе к реальности.

«Я понял, что могу перейти в «Реал», когда выиграл Лигу чемпионов с «Челси». В этот момент я все понял.

Ходило много слухов, когда мной заинтересовался «ПСЖ», но я не хотел этого. Ничего не имею против «ПСЖ», это прекрасный клуб. Но «Реал Мадрид» есть «Реал Мадрид».