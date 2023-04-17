Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Мадридом» на «Стэмфорд Бридж» рассудит итальянский арбитр Даниэле Орсато, за VAR будет отвечать его соотечественник Массимилиано Иррати.

Орсато работал на матчах «Реала» в Лиге чемпионов уже семь раз: с ним на поле у «сливочных» три победы и четыре поражения. В этом сезоне Орсато судил встречу подопечных Анчелотти на групповом этапе против «Лейпцига», «Реал» проиграл 3:2.

Итальянец имеет опыт работы и на противостоянии «Челси» - «Мадрид»: в сезоне 2020/21 он был главным арбитром в ответном матче полуфинала ЛЧ, когда англичане обыграли команду Зидана 2:0.

Даниэле Орсато четыре раза судил матчи «Челси» в главном турнире Европы. С ним лондонцы одержали две победы, одну ничью и потерпели одно поражение. «Челси» выиграл два последних матча с Орсато на поле – интересно, что обе игры были в Лондоне против команд из Мадрида: «Челси» обыграл «Атлетико» и «Реал» со счетом 2:0.