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Даниэле Орсато рассудит ответный матч «Челси» - «Реал» в четвертьфинале Лиги Чемпионов

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Даниэле Орсато
Футбол Футбол

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Мадридом» на «Стэмфорд Бридж» рассудит итальянский арбитр Даниэле Орсато, за VAR будет отвечать его соотечественник Массимилиано Иррати.

Орсато работал на матчах «Реала» в Лиге чемпионов уже семь раз: с ним на поле у «сливочных» три победы и четыре поражения. В этом сезоне Орсато судил встречу подопечных Анчелотти на групповом этапе против «Лейпцига», «Реал» проиграл 3:2.

Итальянец имеет опыт работы и на противостоянии «Челси» - «Мадрид»: в сезоне 2020/21 он был главным арбитром в ответном матче полуфинала ЛЧ, когда англичане обыграли команду Зидана 2:0.  

Даниэле Орсато четыре раза судил матчи «Челси» в главном турнире Европы. С ним лондонцы одержали две победы, одну ничью и потерпели одно поражение. «Челси» выиграл два последних матча с Орсато на поле – интересно, что обе игры были в Лондоне против команд из Мадрида: «Челси» обыграл «Атлетико» и «Реал» со счетом 2:0.

3 комментария

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Нефанатик
УЕФА заходит с козырей против Реала. Орсато будет главной ударной силой Челси
+2
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Иван Куянец
Ответ Нефанатик
УЕФА заходит с козырей против Реала. Орсато будет главной ударной силой Челси
Реал не остановит судья
+2
0
+2
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Дороф
Ответ Нефанатик
УЕФА заходит с козырей против Реала. Орсато будет главной ударной силой Челси
Падение Бензема... ОРСАТО!!! Орсато ставит пенальти!
+1
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