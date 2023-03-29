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Луку Модрича вновь провожали с поля стоячими аплодисментами. Теперь это произошло в Турции

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Легендарного хорвата уважают везде.

Луку Модрича любят во всем мире, и его не раз провожали с поля стоячими овациями. На этот раз ему выказали свое уважение турецкие фанаты

В этом сезоне 37-летнему футболисту неоднократно аплодировали стоя, особенно на выездных матчах.

В сентябре большая часть «Селтик Парк» встала, чтобы похлопать полузащитнику «Реала», когда он покидал газон под конец матча. Совсем недавно множество болельщиков «Ливерпуля» на «Энфилде» бурно приветствовали Модрича, когда он заменил Тони Крооса на 87-й минуте. Такое же случалось и на ЧМ в Катаре

А во вторник вечером, во время победы Хорватии над Турцией со счетом 2:0 в квалификации Евро-2024, Модричу вновь аплодировали стоя на домашних трибунах. Тысячи турецких болельщиков провожали Луку продолжительными овациями.

Величие, которое признают все.

 

2 комментария

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Bolvan
Модрич 👑 👑 👑
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Harut Hovsepyan
Модрич уже стал легендой мирового масштаба! Вписал свое имя в историю мирового футбола, как говорится: "золотыми буквами".

Не могу дождаться матча Армения - Хорватия в сентябре, надеюсь, ничто не помешает сходить на него 🙏🏽
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