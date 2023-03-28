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«Мы пригласили Флорентино Переса». Тибо Курута делится свадебными планами

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Голкипер «Мадрида» Тибо Куртуа и его невеста Мишель Герциг дали интервью изданию Vanity Fair, в котором поделились планами на предстоящую свадьбу. 

«Мы пригласили Флорентино Переса на нашу свадьбу и надеемся, что он сможет прийти», - призналась Мишель. 

«Мы хорошо ладим с Флорентино. Он босс», — добавляет Куртуа. 

«Он хочет, чтобы мы побеждали. Мне нравится его стиль, он очень близок с игроками. Он почти не проигрывает, чего я раньше никогда не видел в руководителе клуба». 

«Флорентино Перес многого требует от нас, но он великий президент. Он всего добился». 

«Мы не то чтобы переписываемся по WhatsApp (смеется), но мы разговариваем до и после игр. На трибуне он всегда заходит поболтать с Мишель, с семьями остальных игроков». 

Куртуа получил небольшой удар во время матча за сборную Бельгии, но через неделю должен вернуться в расположение «Реала». 

1 комментарий

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TravenS
Курута, чё 🤠
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0
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