Голкипер «Мадрида» Тибо Куртуа и его невеста Мишель Герциг дали интервью изданию Vanity Fair, в котором поделились планами на предстоящую свадьбу.

«Мы пригласили Флорентино Переса на нашу свадьбу и надеемся, что он сможет прийти», - призналась Мишель.

«Мы хорошо ладим с Флорентино. Он босс», — добавляет Куртуа.

«Он хочет, чтобы мы побеждали. Мне нравится его стиль, он очень близок с игроками. Он почти не проигрывает, чего я раньше никогда не видел в руководителе клуба».

«Флорентино Перес многого требует от нас, но он великий президент. Он всего добился».

«Мы не то чтобы переписываемся по WhatsApp (смеется), но мы разговариваем до и после игр. На трибуне он всегда заходит поболтать с Мишель, с семьями остальных игроков».