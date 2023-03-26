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«Покинуть «Мадрид» было самой большой ошибкой». Нистелрой грустит о «Реале» – но может вернуться уже скоро

Руд ван Нистелрой Руд ван Нистелрой
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В 2006-м ван Нистелрой покинул «МЮ», главной причиной ухода называли конфликт с Роналду. Руда с радостью забрал «Мадрид» за 15 млн евро, где за 2,5 года он наколотил 64 мяча и оформил 16 ассистов.

Ruud van Nistelrooy über Ronaldo: "Das war nicht von dieser Welt" | UEFA Champions League | UEFA.com

Сейчас ван Нистелрой успешно тренирует ПСВ. Настолько успешно, что Флорентино Перес рассматривает нидерландца на замену Анчелотти. Вероятно, ван Нистелрой ухватится за такую возможность, потому что недавно признался: покидать «Мадрид» было большой ошибкой.

«В 2009 году «Реал» возглавил Пеллигрини, с ним в клуб пришли Бензема, Роналду и Кака. Мне больше не было места в команде, и я с этим согласился, поскольку был 33-летним игроком, который ещё хотел принять участие на ЧМ-2010. Поэтому я согласился перейти в «Гамбург».

Qué fue de Van Nistelrooy? Una leyenda con rumbo a entrenador - AS.com

Оглядываясь назад, я понимаю, что не должен был покидать «Мадрид». Уход из этого клуба был самой большой ошибкой в моей карьере. Кроме того, семья осталась в Испании, и я не должен был её оставлять, поскольку тогда было неподходящее время для этого», – рассказал Руд.

1 комментарий

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vzi
Не сказал бы, что Нистел успешно тренирует ПСВ. Борьба за 2-4 место без особых шансов на чемпионство - не есть успех в таком клубе.

Едва ли его кто-то рассматривает в Мадриде на замену Анчелотти.
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