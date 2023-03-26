В 2006-м ван Нистелрой покинул «МЮ», главной причиной ухода называли конфликт с Роналду. Руда с радостью забрал «Мадрид» за 15 млн евро, где за 2,5 года он наколотил 64 мяча и оформил 16 ассистов.

Сейчас ван Нистелрой успешно тренирует ПСВ. Настолько успешно, что Флорентино Перес рассматривает нидерландца на замену Анчелотти. Вероятно, ван Нистелрой ухватится за такую возможность, потому что недавно признался: покидать «Мадрид» было большой ошибкой.

«В 2009 году «Реал» возглавил Пеллигрини, с ним в клуб пришли Бензема, Роналду и Кака. Мне больше не было места в команде, и я с этим согласился, поскольку был 33-летним игроком, который ещё хотел принять участие на ЧМ-2010. Поэтому я согласился перейти в «Гамбург».

Оглядываясь назад, я понимаю, что не должен был покидать «Мадрид». Уход из этого клуба был самой большой ошибкой в моей карьере. Кроме того, семья осталась в Испании, и я не должен был её оставлять, поскольку тогда было неподходящее время для этого», – рассказал Руд.