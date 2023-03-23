Месут Озил объявил о завершении карьеры. Он провел 159 матчей за «Реал», забив 27 голов и отдав 81 результативную передачу.

«Мне было очень грустно, когда я уезжал из Мадрида. Я помню, в аэропорту. Я прекрасно провел 3 года в «Реале» и в этом городе. Я был по-настоящему счастлив", - сказал Озил.

«Внезапно в начале того сезона [2013/14] мне не хватило игрового времени, и между мистером Флорентино Пересом, моим отцом и моим агентом возник конфликт. Нам пришлось искать новый клуб. В тот момент, когда самолет взлетел, я заплакал. Это был момент, когда я понял, что все кончено.

После конфликта между моим отцом и мистером Пересом я переживал, что мне снова не хватит игрового времени, если я не уйду. Так что трудно сказать, было ли это правильно. Но, конечно, хотелось бы, чтобы мы тогда по-другому справились с ситуацией.

Мой уход был давно. У меня больше нет проблем ни с кем, я уверен, что мы могли бы снова поговорить друг с другом в обычном режиме. Никаких проблем», — заключил он.

Похоже, 34-летний игрок сожалеет о том, что не играл за «Реал» дольше, хотя впоследствии у него было несколько запоминающихся моментов в «Арсенале».