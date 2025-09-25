  • Спортс
  • Борис Беккер: «Ямаль – лучший молодой игрок в мире. Он великолепен, но напоминает меня в 17 лет – стоит лучше выбрать друзей и доверять семье, чтобы не совершать ошибки»
2

Борис Беккер считает, что Ламин Ямаль напоминает его самого в юном возрасте.

Бывшего теннисиста спросили, может ли он дать какой-либо совет 18-летнему вингеру «Барселоны».

«Что ж, это меня тревожит. Ямаль великолепен, он выигрывает все, он лучший молодой игрок в мире. Но, конечно, это напоминает мне молодого Бориса Беккера в 17 лет.

Так что стоит выбирать друзей, доверять семье, создавать безопасные связи, чтобы, закончив футбольную карьеру, не совершать очевидных ошибок.

Вот почему мы должны следить за этим, и если я вернусь к вам на шоу через 10 или 15 лет, возможно, мы снова поговорим о Ямале, – сказал Беккер в программе talkSPORT Breakfast.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?65434 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: talkSPORT
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
logoЛа Лига
психология
logoБорис Беккер
logoСборная Испании по футболу
