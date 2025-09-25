Борис Беккер: «Ямаль – лучший молодой игрок в мире. Он великолепен, но напоминает меня в 17 лет – стоит лучше выбрать друзей и доверять семье, чтобы не совершать ошибки»
Борис Беккер считает, что Ламин Ямаль напоминает его самого в юном возрасте.
Бывшего теннисиста спросили, может ли он дать какой-либо совет 18-летнему вингеру «Барселоны».
«Что ж, это меня тревожит. Ямаль великолепен, он выигрывает все, он лучший молодой игрок в мире. Но, конечно, это напоминает мне молодого Бориса Беккера в 17 лет.
Так что стоит выбирать друзей, доверять семье, создавать безопасные связи, чтобы, закончив футбольную карьеру, не совершать очевидных ошибок.
Вот почему мы должны следить за этим, и если я вернусь к вам на шоу через 10 или 15 лет, возможно, мы снова поговорим о Ямале, – сказал Беккер в программе talkSPORT Breakfast.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: talkSPORT
