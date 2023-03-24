Лучший бомбардир «Реала» Криштиану Роналду играл с недавно завершившим карьеру Месутом Озилом в течение трех сезонов с 2010 по 2013 год. Озил и Роналду, казалось, были на одной волне, без особых усилий находя друг друга на поле. Дуэт провел вместе 149 матчей за «Мадрид», в сумме забив 39 голов.

Бывший игрок мадридского «Реала» Месут Озил вспоминал о своем партнерстве с Криштиану Роналду в интервью для издания Marca.

«Было очень весело играть с Криштиану Роналду, которого я счиаю лучшим игроком всех времен. Мы очень хорошо понимали друг друга на поле, все было идеально. Я ассистировал, а он забивал. Отдавать передачи игроку, который почти никогда не промахивался, было подарком», - вспоминает Месут.

34-летний Озил повесил бутсы на гвоздь в среду (22 марта), объявив о своем решении через социальные сети. Он выступал за «Шальке», «Вердер Бремен», «Реал Мадрид», «Арсенал», «Фенербахче» и «Башакшехир» в течение карьеры. Он также сыграл важную роль в победе Германии на чемпионате мира в 2014 году.