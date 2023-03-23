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Несколько доказательств того, что Месут Озил – один из лучших игроков своего поколения🔥🔥🔥

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Вчера завершил карьеру.

Месут начинал профессиональную карьеру в «Шальке», откуда перебрался в «Вердер». Позднее он представлял «Реал», «Арсенал», «Фенербахче» и «Истанбул».

Озил выиграл Кубок Германии в составе «Вердера», с «Реалом» становился победителем чемпионата Испании, Кубка и Суперкубка страны, с «Арсеналом» выигрывал Кубок и Суперкубок Англии по три раза.

В составе сборной Германии полузащитник провел 92 матча, отметившись 23 голами. Вместе с командой он победил на чемпионате мира-2014 и взял бронзу на ЧМ-2010. Также он доходил до полуфиналов Евро-2012 и Евро-2016.

За 10 сезонов, начиная с 2008 года, Озил сделал 122 голевых передачи, играя при этом за разные команды. За этот же период больше ассистов сделал только Лионель Месси – 133 паса на гол. У Роналду этот показатель равен 93.

Но не только в цифрах крут Озил, но поле он творил настоящее волшебство.

С Роналду у них была вообще особая химия

5 комментариев

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Joni Arm
Отличный футболист, но как говорил Маур он бэзхребетный .
У Реала есть сейчас один такой, который видя стычку на поле проходит мимо . Вечно с психологическом состоянии и нуждающийся в подбадривании.
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d55gmwnjyr
Ответ Сергей Семенов
Его пик, как и Ди Марии пришелся на Реал Мадрид. Жаль, что Перес свои мутки мутил по к/д
Тут не Перес виноват,футбол изменился просто.С чистой десяткой перестали играть,все топовые команды перешли на 4-3-3 с упором на прессинг.Месут не подходил просто.
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Сергей Семенов
Его пик, как и Ди Марии пришелся на Реал Мадрид. Жаль, что Перес свои мутки мутил по к/д
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jwbmwbqvih
Тут и доказательств не нужно. Жаль быстро закончился.
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DynamoUfa
11. Взгляд, наводящий ужас
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