Перес явно будет должен своему бывшему игроку, если трансфер состоится.

Футболка «Реала», которую Гути отправил Хвиче Кварацхелии неделю назад, наконец-то прибыла по назначению, причем вместе с письмом от бывшего игрока «галактикос»:

«Для Хвичи. Надеюсь, тебе понравилась футболка и надеюсь твоя мечта сбывалась. Я жду тебя в Мадриде. Обнимаю, надеюсь, скоро увидимся».

Квара явно оценил жест своего кумира детства.

«Спасибо за футболку и сообщение. Вы легенда футбола. Спасибо».

Ранее Хвича рассказал, что когда-то сам сделал себе футболку Гути, потому что купить ее в Грузии было невозможно. Гути среагировал молниеносно.