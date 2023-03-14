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Хвича получил долгожданную футболку от Гути, а вместе с ней письмо от кумира: ждем теперь грузина в «Реале»?

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Перес явно будет должен своему бывшему игроку, если трансфер состоится.

Выяснилось: То, что Гути написал в письме Хвиче, связано с переходом в «Реал»

Футболка «Реала», которую Гути отправил Хвиче Кварацхелии неделю назад, наконец-то прибыла по назначению, причем вместе с письмом от бывшего игрока «галактикос»:

«Для Хвичи. Надеюсь, тебе понравилась футболка и надеюсь твоя мечта сбывалась. Я жду тебя в Мадриде. Обнимаю, надеюсь, скоро увидимся».

Квара явно оценил жест своего кумира детства.

«Спасибо за футболку и сообщение. Вы легенда футбола. Спасибо».

Ранее Хвича рассказал, что когда-то сам сделал себе футболку Гути, потому что купить ее в Грузии было невозможно. Гути среагировал молниеносно.

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