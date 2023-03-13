Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» станет 300-м для «Реала» в турнире. С тех пор, как формат соревнования изменился в сезоне 1992/93 ни одной другой команде не удалось добиться того же результата, что и «Мадриду».

«Реал Мадрид» сыграл больше всех матчей в Лиге Чемпионов, за ним следуют «Бавария» (280) и «Барселона» (277). Кроме того, «Мадрид» является рекордсменом и по победам в турнире – у «сливочных» 8 чемпионских кубков, они опережают «Барселону» (4), «Баварию» (3) и «Милан» (3).

Впервые «Реал Мадрид» выиграл Лигу чемпионов в 1998 году в финале против «Ювентуса» в Амстердаме, автором победного гола стал Педя Миятович. Снова поднять кубок над головой «Реалу» удалось в 2000-м году после победы над «Валенсией» (3:0) в Париже. Тогда голами отметились Морьентес, Макманаман и Рауль. В 2002 году в финале в Глазго гол Рауля и знаменитый удар Зидана принесли «Мадриду» победу над «Байером» (2:1) и еще один кубок Лиги чемпионов.

Следующего крупного успеха клуб добился только в 2014 году, с которого началась золотая серия «Мадрида» в турнире: четыре победы в Лиге чемпионов за 5 лет. Все началось с Лиссабона и победы над «Атлетико» после невероятного гола Серхио Рамоса на 93-й минуте встречи – он перевел игру в дополнительное время, а Гарет Бэйл, Марсело и Криштиану Роналду продолжили его дело. В Милане в 2016 году была победа по пенальти над «Атлетико», в Кардиффе в 2017-м триумф над «Ювентусом» (1:4), а в Киеве в 2018-м – над «Ливерпулем» (3:1).

В прошлом сезоне «Реал Мадрид» снова сделал это – команда Карло Анчелотти одолела «Ливерпуль» в Париже благодаря голу Винисиуса и невероятной игре Тибо Куртуа.

К вышеперечисленным трофеям нужно добавить еще шесть кубков, завоеванных до 1992 года. «Реал Мадрид» одержал 14 побед в Европе и провел 471 матч с 1955 года.