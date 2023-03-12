Вчера в матче с «Эспаньолом» Начо действовал на позиции левого латераля и помог своей команде одержать победу (3:1). После окончания игры футболист признался, что пока еще не принял решения о своем будущем в «Мадриде» - его контракт с клубом заканчивается 30 июня.

«Я очень счастлив, что провожу много времени на поле, а также что мы смогли победить перед стартом очень важной и сложной недели. По поводу будущего я еще ничего не могу сказать», - заявил Начо.

Не только болельщики, но и одноклубники многофункционального ветерана команды хотят, чтобы Начо продлил контракт с «Реалом». Так, Дани Себальос после игры решил воспользоваться социальными сетями, чтобы обратиться к Начо с просьбой остаться.