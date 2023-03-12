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«Останься». Дани Себальос обратился к Начо в социальных сетях

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Вчера в матче с «Эспаньолом» Начо действовал на позиции левого латераля и помог своей команде одержать победу (3:1). После окончания игры футболист признался, что пока еще не принял решения о своем будущем в «Мадриде» - его контракт с клубом заканчивается 30 июня.

«Я очень счастлив, что провожу много времени на поле, а также что мы смогли победить перед стартом очень важной и сложной недели. По поводу будущего я еще ничего не могу сказать», - заявил Начо.

Не только болельщики, но и одноклубники многофункционального ветерана команды хотят, чтобы Начо продлил контракт с «Реалом». Так, Дани Себальос после игры решил воспользоваться социальными сетями, чтобы обратиться к Начо с просьбой остаться.

3 комментария

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Abdu Giyasov
Ответ Wild Plum
Хочется, чтобы остался ещё года на 3. Начо в клубе уже 22 года. В прошлом сезоне 42 матча провёл, за последние 6 сезонов в 5 играл 30 и больше игр, может закрыть любую дыру в защите, так что, игровая практика в клубе, который проводит 55 матчей в сезоне, у него будет. PS. И ещё, тут ещё и вопрос в преемственности. В Реале осталось не так много людей с 4 ЛЧ, всего 6. И в ближайшие пару лет Кроос с Модричем и Бензема закончат, будущее Васкеса туманно, останутся только Начо и Карвахаль. И так начиная с прошлого сезона 4 ветерана ушли.
Почему 4 а не 5 ЛЧ???
0
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RealM_13
Не могу представить Начо в другой футболке. Надеюсь поиграет еще пару сезонов за Мадрид и пусть завершит карьеру играя за Мадрид.
+6
0
+6
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Wild Plum
Хочется, чтобы остался ещё года на 3. Начо в клубе уже 22 года. В прошлом сезоне 42 матча провёл, за последние 6 сезонов в 5 играл 30 и больше игр, может закрыть любую дыру в защите, так что, игровая практика в клубе, который проводит 55 матчей в сезоне, у него будет.
PS.
И ещё, тут ещё и вопрос в преемственности. В Реале осталось не так много людей с 4 ЛЧ, всего 6. И в ближайшие пару лет Кроос с Модричем и Бензема закончат, будущее Васкеса туманно, останутся только Начо и Карвахаль. И так начиная с прошлого сезона 4 ветерана ушли.
+5
0
+5
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