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Гути считает, что «Реалу» нужен новый нападающий. Испанец объяснил, почему «Мадриду» не подойдет Кейн

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Гути, легенда «Реала», в эфире испанского ТВ заявил, что «Мадрид» может усилить состав.

Испанец уверен, что «королевскому клубу» необходим новый нападающий:

«Я убежден в том, что «Мадриду» нужен еще один нападающий. Но если в клуб приедет кто-то вроде Харри Кейна, Бензема будет чувствовать себя плохо. Представьте, он только что выиграл «Золотой мяч», а тут клуб подписывает еще одного 30-летнего игрока за 90 млн. Не думаю, что сейчас это правильный вариант. Но если бы он присоединился к команде бесплатно, этот трансфер мог бы быть удачным».

Гути добавил, что «Реалу» стоит подписать молодого игрока на позицию девятки. Немного ниже по статусу, чем Бензема, но с огромным потенциалом.

Согласны с мнением легенды? Какой нападающий мог бы вписаться в нынешний «Реал»?

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