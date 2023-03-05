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Анчелотти сказал, что Бензема и Альваро могут сыграть вместе. Давайте подумаем, как это будет выглядеть 🤔

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С заделом на будущее.

На последней пресс-конференции Карло Анчелотти ответил на вопрос - могут ли Карим Бензема и Альваро Родригес сыграть вместе.

«Альваро имеет качества, чтобы быть больше, чем забивающей суперзаменой. Если игрок хорош, то неважно, что он молод», - сказал тренер «Реала».

«Бензема и Альваро могли бы играть вместе с самого начала, и мы могли бы перестроить нашу схему. Они были бы хорошей парой в 4-4-2, потому что Карим привык играть между линиями. Мы этого не исключаем», - добавил Анчелотти.

Поскольку игра с двумя центральными полузащитниками более физически сложна, то предположим, что в основе будут Камавинга и Тчуамени.

На флангах будет незаменимый Винисиус - больше сосредоточенный на атаке - и Вальверде, который обеспечивает ширину и помогает в центре поля, если это необходимо.

Что касается нападения, то Бензема будет играть глубже, чтобы помогать в позиционных атаках, в то время как Альваро будет играть впереди.

Ждем эксперимента от Анчелотти?

4 комментария

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Андрей Хенто
Абсолютно не верится в это, по крайней мере в стартовом составе мы такого точно не увидим.
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Артем Чугунов
Автор
Ответ Cevin Cigan
Ну допустим,что Кроос останется в запасе(он и правда сейчас не в теме),но Модрич??? В последнем матче был один из лучших! Носился по полю как в лучшие годы! Да и культура паса у Луки в разы лучше чем у Камы и Тчоуа вместе взятых!
Модричу 37 лет. Даже если он еще может играть полный матч на самой энергозатратной позиции, то продлится это недолго. Нужно думать о будущем.
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Cevin Cigan
Ну допустим,что Кроос останется в запасе(он и правда сейчас не в теме),но Модрич??? В последнем матче был один из лучших! Носился по полю как в лучшие годы! Да и культура паса у Луки в разы лучше чем у Камы и Тчоуа вместе взятых!
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дамьен
Сюда бы справа топового латераля, Хакими, например, и было бы огонь!
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