С заделом на будущее.

На последней пресс-конференции Карло Анчелотти ответил на вопрос - могут ли Карим Бензема и Альваро Родригес сыграть вместе.

«Альваро имеет качества, чтобы быть больше, чем забивающей суперзаменой. Если игрок хорош, то неважно, что он молод», - сказал тренер «Реала».

«Бензема и Альваро могли бы играть вместе с самого начала, и мы могли бы перестроить нашу схему. Они были бы хорошей парой в 4-4-2, потому что Карим привык играть между линиями. Мы этого не исключаем», - добавил Анчелотти.

Поскольку игра с двумя центральными полузащитниками более физически сложна, то предположим, что в основе будут Камавинга и Тчуамени.

На флангах будет незаменимый Винисиус - больше сосредоточенный на атаке - и Вальверде, который обеспечивает ширину и помогает в центре поля, если это необходимо.

Что касается нападения, то Бензема будет играть глубже, чтобы помогать в позиционных атаках, в то время как Альваро будет играть впереди.

Ждем эксперимента от Анчелотти?