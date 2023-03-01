Истинное мастерство. Половину мест в топ-10 Ла Лиги по точности передач заняли игроки «Реала» 🎯
Мощь!
Сезон уже перевалил за середину, и уже вполне можно оценить, как себя проявили игроки в испанском чемпионате. И статистика показывает, что футболистам «Реала» есть чем гордиться.
Аж 4 игрока мадридского клуба вошли в десятку лучших по точности передач в этом сезоне. Вот как выглядит весь топ-10:
1. Андрес Кристенсен («Барселона») - 93,9%
2. Аксель Витцель («Атлетико») - 93,1%
3. Орельен Тчуамени («Реал») - 92,9%
4. Начо Фернандес («Реал») - 92,3%
5. Неманя Гудель («Севилья») - 92,2%
6. Серджи Роберто («Барселона») - 91,9%
7-8. Антонио Рюдигер («Реал») - 91,6%
7-8. Эрик Гарсия («Барселона») - 91,6%
9. Ферлан Менди («Реал») - 91,5%
10. Дани Себальос («Реал») - 91,4%
Пока первое место игрокам «Реала» не покорилось, но ведь впереди еще полно времени, чтобы вытеснить конкурентов с верхушки рейтинга.
Что неизменно - так это качество статей на спортс - стабильно ниже среднего! Так держать! (Нет!)