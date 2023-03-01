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Истинное мастерство. Половину мест в топ-10 Ла Лиги по точности передач заняли игроки «Реала» 🎯

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Мощь!

Сезон уже перевалил за середину, и уже вполне можно оценить, как себя проявили игроки в испанском чемпионате. И статистика показывает, что футболистам «Реала» есть чем гордиться.

Аж 4 игрока мадридского клуба вошли в десятку лучших по точности передач в этом сезоне. Вот как выглядит весь топ-10:

1. Андрес Кристенсен («Барселона») - 93,9%

2. Аксель Витцель («Атлетико») - 93,1%

3. Орельен Тчуамени («Реал») - 92,9%

4. Начо Фернандес («Реал») - 92,3%

5. Неманя Гудель («Севилья») - 92,2%

6. Серджи Роберто («Барселона») - 91,9%

7-8. Антонио Рюдигер («Реал») - 91,6%

7-8. Эрик Гарсия («Барселона») - 91,6%

9. Ферлан Менди («Реал») - 91,5%

10. Дани Себальос («Реал») - 91,4%

Пока первое место игрокам «Реала» не покорилось, но ведь впереди еще полно времени, чтобы вытеснить конкурентов с верхушки рейтинга.

3 комментария

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xDe xDe
Такая статистика ни о чём не говорит. Так-то условная тройка полузащиты может пасоваться на коротке хоть до посинения, но эффективности, кроме удержания мяча, тут никакой. К примеру, здесь нет ни Модрича, ни Крооса: оба отдают ключевые пасы, создавая моменты (которые, в свою очередь, уже другие игроки в завершающей стадии запарывают), но такие пасы не могут проходить всегда, иначе бы счёт в футболе был 10:10 в каждом матче. Или, скажем, Себальос и Менди. Они рядышком, испанец даже пониже в списке. Однако один регулярно обостряет (опять же, с риском потерять мяч), а другой либо отдаёт пас на два шага вперёд Винисиусу, либо упирается в защитников и пасует назад - на того же Вини, или Крооса/Модрича/Себальоса/Бензема, которые оказываются рядом. По той же причине у Рюдигера такой высокий процент: немец крайне редко обостряет, почти все его пасы идут поперёк, на более креативного Милитао справа, Начо/Камавингу слева, или же чуть вперёд на Крооса/Модрича.
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Кентуки
У кристенсена пас только на штегена по этому у него такая статистика!
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Harut Hovsepyan
То половина из десяти (а это - 5, вдруг кто не в курсе), то "аж 4", то снова 5 в списке ...

Что неизменно - так это качество статей на спортс - стабильно ниже среднего! Так держать! (Нет!)
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