Уже два результативных действия в двух матчах.

«Реал» вырвал ничью в мадридском дерби под самый конец матча, аж на 85-й минуте. И все благодаря 18-летнему Альваро Родригесу.

Анчелотти начал привлекать в основу парня из дубля в конце октября, но дебютировал он в первой команде только в 2023 году в матче Кубка Испании против «Касереньо». В феврале он впервые выступил в Ла Лиге, и в первой же игре он оформил ассист ― на это ему потребовалось меньше пяти минут.

И вот уже во втором матче испанского чемпионата Альваро забил гол. Выйдя на замену на 77-й минуте, он заколотил мяч в ворота через 8 минут после подачи со стандарта.

Модрич навесил в штрафную с углового, и Родригес высоко выпрыгнул перед ближней штангой и точно пробил головой под дальнюю. Невероятно!

Вот это старт ✊