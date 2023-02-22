«Реал» на «Энфилде» разгромил «Ливерпуль», но сперва «сливочные» заставили понервничать своих болельщиков. За первые 14 минут матча «Мадрид» пропустил сразу два мяча. Второй гол «Ливерпулю» помог забить Тибо Куртуа.

Но все же игра закончилась исторической победой «королевского клуба». После матча Куртуа в соцсетях поздравил команду с ошеломляющим успехом и намекнул на свою осечку:

«Великие команды умеют исправлять ошибки. Зрелищная победа на «Энфилде».

В комментарии к Тибо пришел Себальос. Дани решил по-доброму подколоть голкипера:

«Какой ассист, друг».

Тибо на троллинг одноклубника отреагировал красноречивыми эмодзи:

Надеемся, что никто в обиде не остался!