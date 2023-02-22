Говорит Мадрид
Блог

Себальос подколол Куртуа за ошибку вратаря в матче против «Ливерпуля»

Реал Мадрид Реал Мадрид
Дани Себальос Дани Себальос
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Клубы Клубы
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Футбол Футбол

«Реал» на «Энфилде» разгромил «Ливерпуль», но сперва «сливочные» заставили понервничать своих болельщиков. За первые 14 минут матча «Мадрид» пропустил сразу два мяча. Второй гол «Ливерпулю» помог забить Тибо Куртуа.

Но все же игра закончилась исторической победой «королевского клуба». После матча Куртуа в соцсетях поздравил команду с ошеломляющим успехом и намекнул на свою осечку:

«Великие команды умеют исправлять ошибки. Зрелищная победа на «Энфилде».

В комментарии к Тибо пришел Себальос. Дани решил по-доброму подколоть голкипера:

«Какой ассист, друг».

Тибо на троллинг одноклубника отреагировал красноречивыми эмодзи:

Надеемся, что никто в обиде не остался!

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Добрынин
Нет , Себа написал : Какой ассист "фаллос" . Я отчётливо вижу 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Это лишь очередной раз подтверждает, что в команде царит прекрасная атмосфера.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mansur_axe
Куртуа лучший вратарь, а без шуток в жизни скучно.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий