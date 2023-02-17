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«Он просто бездельничал». Джон Оби Микел назвал Эдена Азара – самым ленивым футболистом и любителем поесть на ночь

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Джон Оби Микел назвал своего бывшего одноклубника в «Челси» Эдена Азара – самым ленивым футболистом, которого он видел.

35-летний нигериец, объявивший о завершении своей профессиональной карьеры в прошлом сентябре, 11 лет провел на «Стемфорд Бридж». Оби Микел выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и дважды АПЛ, выступая вместе с Джоном Терри, Фрэнком Лэмпардом и Эденом Азаром.

Какого было в «Челси» того времени? Футболист рассказал на радио шоу Dubai Eye 103.8 несколько интересных моментов:

«Я не знал, что значат тренировки для этих парней, пока не попал в «Челси», – говорил Микел.

«Как они играли, так и тренировались – были и подкаты, были и потасовки. Они готовы были хоть боксировать на тренировках в течение недели, потому что каждому хотелось попасть в стартовый состав в выходные».

«Невозможно представить, чтобы кто-то сказал: «Ой, я сегодня не хочу тренироваться». Единственный человек, который так делал – это Эден Азар. Он никогда не тренировался. Он был самым ленивым футболистом, которого я когда-либо видел! Но на поле он был результативен, он всегда был лучшим игроком матча».

«Когда я смотрю на него сейчас, то вижу, что он похудел. Но в «Челси» вечером накануне матча он мог съесть рисовый пудинг – он любил поесть. Но потом он шел спасть, а на следующий день показывал классную игру», – говорит Микел.

«На тренировках он просто стоял на своей позиции, он мог сказать: «Передашь мне мяч?». А мы такие: «Нет, мы не можем передать тебе мяч. Мы же все время бегали».

«После тренировки Азар просто бездельничал. Но в выходные всегда выдавал результат».

Эден Азар подписал пятилетний контракт с «Мадридом», но это соглашение обернулось катастрофой для обеих сторон.

3 комментария

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Северный болельщик
Ответ Lifar Skladchikov
Этого человека, который даже при отличном здоровье, усталости винисиуса/родриго и неважности матча Анчи не ставит в старт, зато Роберто Мартинес берет его на ЧМ основным ) ну что за идиотизм?)
Доминико научит его двигаться и скакать
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Владимир
Ответ Lifar Skladchikov
Этого человека, который даже при отличном здоровье, усталости винисиуса/родриго и неважности матча Анчи не ставит в старт, зато Роберто Мартинес берет его на ЧМ основным ) ну что за идиотизм?)
На ЧМ он пахал)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lifar Skladchikov
Этого человека, который даже при отличном здоровье, усталости винисиуса/родриго и неважности матча Анчи не ставит в старт, зато Роберто Мартинес берет его на ЧМ основным ) ну что за идиотизм?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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