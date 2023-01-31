Говорит Мадрид
Блог

Рано или поздно Модрич уйдет из «Реала». Анчелотти знает, кто может заменить его в команде

Лука Модрич Лука Модрич
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Дани Себальос Дани Себальос
Футбол Футбол

Он действительно на это способен?

Карло Анчелотти заявил, что Дани Себальос может заменить Луку Модрича в команде. Контракт хорватского полузащитника истекает грядущим летом.

Модрич остается важной частью команды, несмотря на то, что недавно ему исполнилось 37 лет. В этом сезоне он провел 25 матчей за испанский клуб, забив 5 голов и отдав 3 голевые передачи.

Вполне вероятно, что клуб предложит ему новое соглашение, но рано или поздно ему все же придется завершить карьеру. И его уход оставит большую дыру в полузащите клуба.

Однако Анчелотти уверен, что у «Реала» есть готовая замена для Модрича:

«Себальос обладает теми же качествами, что и Лука Модрич. Он может заменить его в будущем».

Дани присоединился к «Реалу» в 2017 году. Он провел 93 матча за «Лос Бланкос», забив 6 голов и отдав 7 передач. 26-летний футболист также провел два сезона в «Арсенале» в аренде.

С точки зрения качества испанец, безусловно, первоклассный игрок. Однако его основной проблемой является стабильность. Если он сможет справиться с этим, то у него есть потенциал стать одним из лучших полузащитников в мире.

Сможет ли Себальос действительно заменить Луку?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий