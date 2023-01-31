Рано или поздно Модрич уйдет из «Реала». Анчелотти знает, кто может заменить его в команде

Он действительно на это способен?

Карло Анчелотти заявил, что Дани Себальос может заменить Луку Модрича в команде. Контракт хорватского полузащитника истекает грядущим летом.

Модрич остается важной частью команды, несмотря на то, что недавно ему исполнилось 37 лет. В этом сезоне он провел 25 матчей за испанский клуб, забив 5 голов и отдав 3 голевые передачи.

Вполне вероятно, что клуб предложит ему новое соглашение, но рано или поздно ему все же придется завершить карьеру. И его уход оставит большую дыру в полузащите клуба.

Однако Анчелотти уверен, что у «Реала» есть готовая замена для Модрича:

«Себальос обладает теми же качествами, что и Лука Модрич. Он может заменить его в будущем».

Дани присоединился к «Реалу» в 2017 году. Он провел 93 матча за «Лос Бланкос», забив 6 голов и отдав 7 передач. 26-летний футболист также провел два сезона в «Арсенале» в аренде.

С точки зрения качества испанец, безусловно, первоклассный игрок. Однако его основной проблемой является стабильность. Если он сможет справиться с этим, то у него есть потенциал стать одним из лучших полузащитников в мире.

Сможет ли Себальос действительно заменить Луку?