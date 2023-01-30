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«Он очень опытный и играет за легендарный клуб». Роман Вайденфеллер назвал Тибо Куртуа лучшим в мире

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Бывший вратарь сборной Германии Роман Вайденфеллер назвал Тибо Куртуа лучшим в мире голкипером на сегодняшний день.

Бельгиец сыграл решающую роль в успехах «Мадрида» в прошлом сезоне, помог клубу выиграть Лигу чемпионов, совершив рекордные 9 сэйвов в финале против «Ливерпуля».

В интервью для издания Khel Now Вайденфеллер признался, что впечатлен игрой Куртуа.

«Для голкипера важно уметь принять и удержать мяч. Конечно, за последние 20 лет футбол поменялся, и сейчас стиль игры вратарей отличается от того, что было раньше – теперь они должны ярче проявлять себя, начинать игру, отрабатывать вместе с командой, а также сохранять ворота «сухими».

«Я думаю, что Тибо Куртуа из «Мадрида» - лучший на сегодняшний день. Он очень опытный, играет за легендарный клуб, выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне».

В текущем сезоне Тибо смог не пропустить только в 6 матчах из 23-х. Однако, он по-прежнему совершает важнейшие сэйвы, благодаря чему его команда занимает вторую строчку в Ла Лиге.

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