Себальос смотрит по 15 матчей в неделю. Зачем он это делает? 📺
Готовится к будущему.
Еще в пиковые годы своей карьеры Дани Себальос начал готовиться к тому моменту, когда он уже не сможет играть.
Полузащитник «Реала» в настоящее время готовится к получению испанской тренерской лицензии первого уровня, эквивалентной лицензии УЕФА B, так как он планирует карьеру тренера, сообщает Relevo.
По словам источника, полузащитник смотрит до 15 игр в неделю, готовясь к квалификации, и он уже сдал первый экзамен.
26-летний игрок в первую очередь сосредоточен на играх молодежки в Мадриде и по всей Испании.
Учитывая, что Себальос работал с Карло Анчелотти и Зинедином Зиданом, у него уже есть большой опыт общения с образцовыми тренерами, на которых можно равняться.
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