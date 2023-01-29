Себальос смотрит по 15 матчей в неделю. Зачем он это делает? 📺

Готовится к будущему.

Еще в пиковые годы своей карьеры Дани Себальос начал готовиться к тому моменту, когда он уже не сможет играть.

Полузащитник «Реала» в настоящее время готовится к получению испанской тренерской лицензии первого уровня, эквивалентной лицензии УЕФА B, так как он планирует карьеру тренера, сообщает Relevo.

По словам источника, полузащитник смотрит до 15 игр в неделю, готовясь к квалификации, и он уже сдал первый экзамен.

26-летний игрок в первую очередь сосредоточен на играх молодежки в Мадриде и по всей Испании.

Учитывая, что Себальос работал с Карло Анчелотти и Зинедином Зиданом, у него уже есть большой опыт общения с образцовыми тренерами, на которых можно равняться.