«Когда я не играю, то все иначе». Начо делает громкое заявление после матча с «Атлетиком»

«Этот сезон для меня непростой», - признался Начо в интервью после матча с «Атлетиком» в Бильбао (0:2).

«Я счастлив быть на поле и помогать команде. Я использую каждую предоставленную мне возможность и показываю, что выходя на поле, я все делаю хорошо, и что я готов помочь в любой момент. Сегодня я счастлив, когда я не играю, то все иначе…», - признался ветеран «Мадрида».

«Мы продемонстрировали против «Атлетика» отличную игру, как в обороне, так и в атаке. Это был цельный матч, мы играли компактно и смогли сохранить ворота «сухими», что очень важно и вселяет в нас уверенность перед дерби».

Ходят слухи о том, что 33-летний Начо может покинуть «Реал Мадрид» из-за недостатка игрового времени. В матче с «Атлетиком» он вернулся в стартовый состав и продемонстрировал свое мастерство, заменив травмированных Дани Карвахаля и Лукаса Васкеса.