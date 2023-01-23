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«Когда я не играю, то все иначе». Начо делает громкое заявление после матча с «Атлетиком»

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«Этот сезон для меня непростой», - признался Начо в интервью после матча с «Атлетиком» в Бильбао (0:2).

«Я счастлив быть на поле и помогать команде. Я использую каждую предоставленную мне возможность и показываю, что выходя на поле, я все делаю хорошо, и что я готов помочь в любой момент. Сегодня я счастлив, когда я не играю, то все иначе…», - признался ветеран «Мадрида».

«Мы продемонстрировали против «Атлетика» отличную игру, как в обороне, так и в атаке. Это был цельный матч, мы играли компактно и смогли сохранить ворота «сухими», что очень важно и вселяет в нас уверенность перед дерби».

Ходят слухи о том, что 33-летний Начо может покинуть «Реал Мадрид» из-за недостатка игрового времени. В матче с «Атлетиком» он вернулся в стартовый состав и продемонстрировал свое мастерство, заменив травмированных Дани Карвахаля и Лукаса Васкеса.

5 комментариев

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banchik1
Ответ Gregori Milman
Начо должен играть на этом фланге, карвахаль не тянет! И ещё нужно вернуть Хакими или Эрнандеса
И Роберто Карлоса.
+5
0
+5
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Gregori Milman
Начо должен играть на этом фланге, карвахаль не тянет! И ещё нужно вернуть Хакими или Эрнандеса
+1
-2
-1
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corazón blanco
Образцовый матч записал на свой счёт, надеюсь будет продолжать в том же духе!
+9
0
+9
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Tibaut Curtois
Пусть это и звучит "громко" не думаю что он жалуется на недостаток игрового времени, он всю свою жизнь посвятил Реалу. Были годы когда он почти и не играл но был чертовски полезен когда ему давали шанс.
+19
0
+19
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ZA.RMA
Начо - 22 года в системе Реала = настоящий Мадридиста🤍
+36
0
+36
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