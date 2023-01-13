Дель Боске блестяще ответил на вопрос о том, как бы Роналду играл в эпоху «галактикос»

Висенте Дель Боске побеседовал с изданием The Athletic.

Журналист спросил у испанца, как бы в «Реале» показал себя Роналду, если бы играл вместе с Фигу, Зиданом, Роналду и Бекхэмом. Экс-тренер «королевского клуба» дал блестящий ответ: «Он бы играл так же, как и со своими одноклубниками – Тони Кроосом и Лукой Модричем. Он бы забивал больше 50-ти голов за сезон».

Как человек, выигравший все от Ла Лиги до чемпионата мира, Дель Боске знает, о чем говорит.

Тренер раньше заявлял, что Криштиану является лучшим игроком в истории «Мадрида». Рекорды, которые португалец установил в клубе, лишь подтверждают слова Висенте. Роналду – лучший бомбардир в истории «королевского клуба». Криш забил 450 голов за 438 матча в футболке «сливочных».

Согласны с мнением Дель Боске? Криштиану бы выдержал конкуренцию с Зиданом, Роналдо и другими футбольными мастодонтами?