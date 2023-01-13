Говорит Мадрид
Блог

Дель Боске блестяще ответил на вопрос о том, как бы Роналду играл в эпоху «галактикос»

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Тони Кроос Тони Кроос
Лука Модрич Лука Модрич
Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы
Висенте Дель Боске Висенте Дель Боске
Футбол Футбол

Висенте Дель Боске побеседовал с изданием The Athletic.

Журналист спросил у испанца, как бы в «Реале» показал себя Роналду, если бы играл вместе с Фигу, Зиданом, Роналду и Бекхэмом. Экс-тренер «королевского клуба» дал блестящий ответ: «Он бы играл так же, как и со своими одноклубниками – Тони Кроосом и Лукой Модричем. Он бы забивал больше 50-ти голов за сезон».

Реал впервые отличился во всех матчах Примеры — football.ua

Как человек, выигравший все от Ла Лиги до чемпионата мира, Дель Боске знает, о чем говорит.

Тренер раньше заявлял, что Криштиану является лучшим игроком в истории «Мадрида». Рекорды, которые португалец установил в клубе, лишь подтверждают слова Висенте. Роналду – лучший бомбардир в истории «королевского клуба». Криш забил 450 голов за 438 матча в футболке «сливочных».

Согласны с мнением Дель Боске? Криштиану бы выдержал конкуренцию с Зиданом, Роналдо и другими футбольными мастодонтами?  

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айлин 1990
Легенда мадридского Реала и сборной Испании Висенте дель Боске не смог сдержаться в комплиментах Лионелю Месси, который почти всю свою карьеру провел в Барселоне.

"Среди всех, кого я знал за столько лет в футболе, лучшим игроком для меня является Месси благодаря его стабильности и качествам игрока, делающим его удивительным.

У него было несколько фантастических сезонов, он всегда вел свою команду только вперед. Месси – это Месси, он таков только один. Учить его было бы мечтой", – цитирует дель Боске Mundo Deportivo.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Haci Ceferli
Ответ Rule1
Твои слова это Чистое золото. Во первых Криштитут и рядом не стоит по сравнению с Феноменом. И дело тут не в цацках. Во вторых чего добился Рыгалдыч с Бензой и без Бензы ?! А вот сам Карим взял очередного ушастого и ЗМ. Так что ты абсолютно прав !
Я это написал не для принижения Бензема, он реально топ нападающий, просто чувак понимал свою роль, либо шестерить для примы, либо его просто вышвырнут за шею из за попыток противостоять приме. А то что он без реала и в том числе модрича, кроса и бензема каземиро и тд. ничего стоящего не достиг это факт)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Haci Ceferli
Ответ Нефанатик
Бензема не шестерил и тем более не жертвовал карьерой, в отличии от тебя, Бензема человек думающий и он понимал какая его роль будет полезнее для команды и предпочел собирать титулы.
После ухода токсика Бензема трофеи брать не перестал и его голы не последнюю роль играли в этих трофеях. Даже ЗМ получил. Так что очень даже шестерил боясь быть задавленным пиар машиной выстроенной вокруг суперзвезды. Твоя предвзятая думалка до этого не дойдет, ты же глор)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ken35
Ответ Нефанатик
Бензема не шестерил и тем более не жертвовал карьерой, в отличии от тебя, Бензема человек думающий и он понимал какая его роль будет полезнее для команды и предпочел собирать титулы.
+++
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rule1
Ответ Haci Ceferli
Рядом с настоящим Роналдо он бы не вытянул, это не Бензема который шестерил и жертвовал своей карьерой ради статы Кринжа, это Роналдо Феномен!
Твои слова это Чистое золото. Во первых Криштитут и рядом не стоит по сравнению с Феноменом. И дело тут не в цацках.
Во вторых чего добился Рыгалдыч с Бензой и без Бензы ?!
А вот сам Карим взял очередного ушастого и ЗМ. Так что ты абсолютно прав !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нефанатик
Ответ Haci Ceferli
Рядом с настоящим Роналдо он бы не вытянул, это не Бензема который шестерил и жертвовал своей карьерой ради статы Кринжа, это Роналдо Феномен!
Бензема не шестерил и тем более не жертвовал карьерой, в отличии от тебя, Бензема человек думающий и он понимал какая его роль будет полезнее для команды и предпочел собирать титулы.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бахтияр Молдохметов
Сопы бы просто уходили с поля против таких зверей, уж лучше получить технарь 0:3))) тем более при Висенто Дель Боске команда более менее была сбалансированная
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Haci Ceferli
Рядом с настоящим Роналдо он бы не вытянул, это не Бензема который шестерил и жертвовал своей карьерой ради статы Кринжа, это Роналдо Феномен!
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий