Дель Боске блестяще ответил на вопрос о том, как бы Роналду играл в эпоху «галактикос»
Висенте Дель Боске побеседовал с изданием The Athletic.
Журналист спросил у испанца, как бы в «Реале» показал себя Роналду, если бы играл вместе с Фигу, Зиданом, Роналду и Бекхэмом. Экс-тренер «королевского клуба» дал блестящий ответ: «Он бы играл так же, как и со своими одноклубниками – Тони Кроосом и Лукой Модричем. Он бы забивал больше 50-ти голов за сезон».
Как человек, выигравший все от Ла Лиги до чемпионата мира, Дель Боске знает, о чем говорит.
Тренер раньше заявлял, что Криштиану является лучшим игроком в истории «Мадрида». Рекорды, которые португалец установил в клубе, лишь подтверждают слова Висенте. Роналду – лучший бомбардир в истории «королевского клуба». Криш забил 450 голов за 438 матча в футболке «сливочных».
Согласны с мнением Дель Боске? Криштиану бы выдержал конкуренцию с Зиданом, Роналдо и другими футбольными мастодонтами?
"Среди всех, кого я знал за столько лет в футболе, лучшим игроком для меня является Месси благодаря его стабильности и качествам игрока, делающим его удивительным.
У него было несколько фантастических сезонов, он всегда вел свою команду только вперед. Месси – это Месси, он таков только один. Учить его было бы мечтой", – цитирует дель Боске Mundo Deportivo.
Во вторых чего добился Рыгалдыч с Бензой и без Бензы ?!
А вот сам Карим взял очередного ушастого и ЗМ. Так что ты абсолютно прав !