Бензема - лучший! Оценки «Мадрида» за полуфинал Суперкубка Испании с «Валенсией»

«Реал Мадрид» в упорной борьбе все-таки одолел «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании. Карим Бензема открыл счет на 39-й минуте матча, реализовав пенальти в ворота Георгия Мамардашвили, но «Валенсия» не замедлила с ответом – Самуэл Лино забил сразу же после перерыва.

Во втором тайме обе команды пытались выйти вперед, но вратари играли надежно. В итоге матч перешел в дополнительное время, а там и в серию пенальти, где футболисты «Мадрида» оказались точнее. У «Валенсии» сначала промазал Джемерт, а последний удар капитана Гайя отразил Тибо Куртуа.

Лучшим игроком матча по оценкам портала Sofascore стал Карим Бензема, а худшим - Дани Карвахаль.

Вот оценки всех игроков «Мадрида» за полуфинал с «Валенсией»:

Оценки игроков замены:

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