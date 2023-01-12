Бензема - лучший! Оценки «Мадрида» за полуфинал Суперкубка Испании с «Валенсией»
«Реал Мадрид» в упорной борьбе все-таки одолел «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании. Карим Бензема открыл счет на 39-й минуте матча, реализовав пенальти в ворота Георгия Мамардашвили, но «Валенсия» не замедлила с ответом – Самуэл Лино забил сразу же после перерыва.
Во втором тайме обе команды пытались выйти вперед, но вратари играли надежно. В итоге матч перешел в дополнительное время, а там и в серию пенальти, где футболисты «Мадрида» оказались точнее. У «Валенсии» сначала промазал Джемерт, а последний удар капитана Гайя отразил Тибо Куртуа.
Лучшим игроком матча по оценкам портала Sofascore стал Карим Бензема, а худшим - Дани Карвахаль.
Вот оценки всех игроков «Мадрида» за полуфинал с «Валенсией»:
Оценки игроков замены:
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