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Бензема - лучший! Оценки «Мадрида» за полуфинал Суперкубка Испании с «Валенсией»

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Футбол Футбол

«Реал Мадрид» в упорной борьбе все-таки одолел «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании. Карим Бензема открыл счет на 39-й минуте матча, реализовав пенальти в ворота Георгия Мамардашвили, но «Валенсия» не замедлила с ответом – Самуэл Лино забил сразу же после перерыва.

Во втором тайме обе команды пытались выйти вперед, но вратари играли надежно. В итоге матч перешел в дополнительное время, а там и в серию пенальти, где футболисты «Мадрида» оказались точнее. У «Валенсии» сначала промазал Джемерт, а последний удар капитана Гайя отразил Тибо Куртуа.

Лучшим игроком матча по оценкам портала Sofascore стал Карим Бензема, а худшим - Дани Карвахаль.

Вот оценки всех игроков «Мадрида» за полуфинал с «Валенсией»:

Оценки игроков замены:

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4 комментария

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sayemlo
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Фанаты фк рычага до последнего ждали поражения Королей, но как всегда пошли плакать в п0душку
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Нефанатик
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Бензема провел очень крутой матч. Здорово играет на подыгрыше. А Винисиус традиционно худший у составе как и в большинстве матчей этого сезона.
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Tigran Saakyan
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Федерико должен 9.0 получить, самый живой игрок из всех на поле
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sayemlo
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Реал просто.... мертвый какой-то
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