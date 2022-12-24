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«Реал» планирует уход Менди: хотят использовать ту же схему, по которой продали Каземиро

Ферлан Менди Ферлан Менди
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Несмотря на то, что большую часть своего времени Ферлан Менди регулярно играл в стартовом составе в «Реале», его будущее в клубе не кажется слишком радужным.

Согласно Marca, Менди приближается к уходу, и его ситуация очень похожа на ситуацию Каземиро. Полузащитнику исполнилось 30 лет, и предложение от «красных дьяволов» было безумно заманчивым.

Бразилец перешел в «Манчестер Юнайтед» за 60 млн евро + еще 10 млн евро в виде надбавок.

Флорентино Перес хочет повторить эту же формулу с французом.

Переговоры о продлении контракта с игроком зашли в тупик, и если поступит хорошее предложение, он покинет Мадрид.

Контракт Менди с «Реалом» рассчитан до 2025 года, так что они могут потребовать хорошую сумму за левого защитника. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 40 миллионов евро — клуб постарается получить за француза как можно больше.

2 комментария

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corazón blanco
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Ответ Asker Nourusov
Очень жаль!!
Менди часто травмируется, да в защите он не так надёжен, как на первых порах прибывания в Мадриде. К атакам тоже подключается не слишком продуктивно. Добротный игрок, но не более того. Но вот только возникает вопрос, а кто его заменит?
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Asker Nourusov
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Очень жаль!!
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