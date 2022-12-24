«Реал» планирует уход Менди: хотят использовать ту же схему, по которой продали Каземиро
Несмотря на то, что большую часть своего времени Ферлан Менди регулярно играл в стартовом составе в «Реале», его будущее в клубе не кажется слишком радужным.
Согласно Marca, Менди приближается к уходу, и его ситуация очень похожа на ситуацию Каземиро. Полузащитнику исполнилось 30 лет, и предложение от «красных дьяволов» было безумно заманчивым.
Бразилец перешел в «Манчестер Юнайтед» за 60 млн евро + еще 10 млн евро в виде надбавок.
Флорентино Перес хочет повторить эту же формулу с французом.
Переговоры о продлении контракта с игроком зашли в тупик, и если поступит хорошее предложение, он покинет Мадрид.
Контракт Менди с «Реалом» рассчитан до 2025 года, так что они могут потребовать хорошую сумму за левого защитника. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 40 миллионов евро — клуб постарается получить за француза как можно больше.
2 комментария