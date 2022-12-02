Девять представителей «Мадрида» вышли в плей-офф чемпионата мира в Катаре
Групповой этап чемпионата мира завершен, определены все участники плей-офф.
Девять представителей «Мадрида» продолжат борьбу в турнире:
Бразилия: Винисиус, Родриго, Эдер Милитао
Франция: Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Карим Бензема (формально он остается частью команды).
Испания: Марко Асенсио, Дани Карвахаль
Хорватия: Лука Модрич
А вот Феде Вальверде (Уругвай), Антонио Рюдигер (Германия), Эден Азар и Тибо Куртуа (Бельгия) не смогли пройти дальше и отправляются домой.
За кого из парней вы будете болеть? Поделитесь в комментариях.
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