Девять представителей «Мадрида» вышли в плей-офф чемпионата мира в Катаре

Групповой этап чемпионата мира завершен, определены все участники плей-офф.

Девять представителей «Мадрида» продолжат борьбу в турнире:

Бразилия: Винисиус, Родриго, Эдер Милитао

Франция: Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Карим Бензема (формально он остается частью команды).

Испания: Марко Асенсио, Дани Карвахаль

Хорватия: Лука Модрич

А вот Феде Вальверде (Уругвай), Антонио Рюдигер (Германия), Эден Азар и Тибо Куртуа (Бельгия) не смогли пройти дальше и отправляются домой.

За кого из парней вы будете болеть? Поделитесь в комментариях.