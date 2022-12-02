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Девять представителей «Мадрида» вышли в плей-офф чемпионата мира в Катаре

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Групповой этап чемпионата мира завершен, определены все участники плей-офф.

Девять представителей «Мадрида» продолжат борьбу в турнире:

Бразилия: Винисиус, Родриго, Эдер Милитао

Франция: Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Карим Бензема (формально он остается частью команды).

Испания: Марко Асенсио, Дани Карвахаль

Хорватия: Лука Модрич

А вот Феде Вальверде (Уругвай), Антонио Рюдигер (Германия), Эден Азар и Тибо Куртуа (Бельгия) не смогли пройти дальше и отправляются домой.

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