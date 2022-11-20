«После чемпионата мира мы все обсудим с клубом». Марко Асенсио о своем будущем в «Мадриде»

Марко Асенсио находится в Катаре в расположении сборной Испании, но не забывает о своем будущем в мадридском «Реале», о котором говорил в интервью для Radio Marca. Напомним, что контракт футболиста с клубом истекает в июне 2023 года.

О продлении соглашения

«Сейчас говорят о том, что я должен изменить мнение «Мадрида», но я всегда стараюсь выкладываться максимально – в клубе знают об этом. Все зависит не только от меня, решение принимает и руководство – после чемпионата мира мы все обсудим. Хочу ли я продлить контракт? Я надеюсь, что это произойдет и я еще много лет буду счастлив в «Реале».

Об отношениях с Карло Анчелотти

«Тренер доверяет мне, но сейчас я сосредоточен на чемпионате мира».

О заявлениях относительно «Барселоны»

«Мои слова интерпретировали разными способами, я только сказал, что мне комфортно в «Мадриде», но я ничего не исключаю».

О Кариме Бензема

«Я выражаю ему свою поддержку: такое случается в футболе, это произошло и с Каримом. Он очень хотел участвовать в мундиале».