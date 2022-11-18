В интервью изданию Sportsstudio Антонио Рюдигер рассказал, кто из его товарищей по сборной Германии, мог бы играть за «Реал»:

«У Мусиалы есть все, чтобы однажды заиграть в «Реале». Это доказывает то, что он уже сделал в «Баварии». Для меня он выдающийся игрок и очень-очень хороший парень. При этом в 19 лет он очень приземленный, несмотря на шумиху, созданную вокруг него».

Поклонники «королевского клуба» полностью согласны с Рюдигером. Болельщики уже готовы встречать Мусиалу на «Сантьяго Бернабеу» с распростертыми объятиями.

Делимся комментариями фанатов «Мадрида»:

💭 «Рюдигер должен переманить этого парня к нам. Тогда у нас будет поколение немецких полузащитников из «Баварии», лол».

💭 «Мне нравится эта идея, у Мусиалы бы вышло, он заслужил».

💭 «Да! Мы должны подписать Мусиалу, а не Беллингема. Джуд может предложить нам лишь то, что уже делает Вальверде. При этом он и рядом не стоит с Кроосом и Модричем».

💭 «Уже устал повторять, что «Мадрид» должен сосредоточиться на том, чтобы заполучить этого парня, а не Джуда. Джамал похож на Криша, когда тот только присоединился к «Юнайтед» в первый раз».

Мусиала — один из самых перспективных игроков в мире. Он уже является одним из лидеров «Баварии». В этом сезоне Джамал забил 12 голов и отдал 10 голевых передач в 22-х матчах за мюнхенцев.

Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 100 миллионов евро, а его контракт с командой Нагельсманна рассчитан до 2026 года. Так что «сливочным» придется серьезно потратиться, чтобы заполучить юное дарование сборной Германии.

А вы бы хотели увидеть Мусиалу в футболке «королевского клуба»? Или кандидатура Беллингема вам кажется лучше?