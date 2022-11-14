«Реал» нашел идеального игрока для подмены Бензема. Но есть одна проблема
«Реал» хочет подписать нападающего следующим летом, так как они считают, что Кариму Бензема нужна надлежащая поддержка, сообщает Хорхе Пикон.
"Реалу" нужен форвард, способный играть как нападающим, так и на флангах. Таким образом, они считают Кристофа Нкунку идеальным кандидатом, но говорят, что француз ведет предварительные переговоры с «Челси».
«Реал» уже практически отказался от него как от варианта.
На данный момент альтернативы Нкунку у них нет. Есть игроки, которые нравятся клубу, но их ценники слишком высоки для запасного варианта.
Мадрид будет уделять пристальное внимание чемпионату мира, чтобы увидеть, выделяется ли какой-либо нападающий, и продолжит следить за рынком.
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