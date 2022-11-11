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«Они подвинули ворота – это не твоя вина!» «Реал» шутит над Модричем после невероятного промаха

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После матча «Мадрида» с «Кадисом» Карло Анчелотти пошутил над Лукой Модричем, который смазал по пустым воротам в конце матча.

«Ему повезло, потому что Хорватия уже объявила состав сборной на Чемпионат мира», – сказал с улыбкой Карло. 

Лука иронично признал ошибку в социальных сетях, опубликовав пост с подписью: «Важная победа перед Мундиалем. Спасибо «Бернабеу» за поддержку. Говорят, кто-то упустил отличный голевой момент…»

Но тут в комменты ворвались партнеры:

Феде Вальверде: «Брат, забудь. Они подвинули ворота – это не твоя вина».

Винисиус: «Не переживай, все ок».

Модрич ответил Винисиусу: «Какой ужасный пас ты мне дал».

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