Жильцы квартиры, в которую прилетел мяч Вальверде, смогли заснять этот момент. Стояли на балконе с телефоном

Вчера «Реал» на выезде проиграл «Райо Вальекано» (2:3) в 13-м туре Ла Лиги.

Самый забавный момент матча – когда мяч после удара Федерико Вальверде залетел на балкон жилого дома.

Удивительно, но жильцам удалось заснять этот момент на камеру:

Кстати, хозяин квартиры, на балкон которой залетел мяч, выставил снаряд на продажу на платформе Wallapop.

«Феде Вальверде только что забросил мяч ко мне домой. Он немного помялся после удара, но его можно использовать», – написал мужчина и назвал цену на мяч – 200 евро.