Асенсио впервые в основе в Ла Лиге? Смотрим наиболее вероятный состав «Мадрида» на матч с «Райо»

Сегодня вечером «Реал Мадрид» отправится в гости к «Райо». «Барселона» уже выиграла свой матч, поэтому «сливочным» нужно взять три очка, чтобы вернуть себе лидерство в турнирной таблице.

Антонио Рюдигер и Карим Бензема не смогут помочь сегодня своей команде по состоянию здоровья, а Тони Кроос пропустит матч из-за дисквалификации.

У хозяев поля тоже есть потери: Андрес Мартин и Хосе Анхель Посо травмированы и не сыграют вечером.

Вот как может выглядеть стартовый состав «Мадрида» в предстоящем матче: