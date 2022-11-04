Асенсио начал чаще играть в «Реале». Изменит ли он свои планы на уход из клуба?

За первые 19 игр в матче против «Селтика» Асенсио во второй раз вышел в стартовом составе.

Усталость Бензема сыграла на руку испанцу на этом заключительном отрезке перед перерывом на Чемпионат Мира. Асенсио продемонстрировал отличное выступление против «Селтика».

В последних пяти матчах испанец дважды выходил в старте («Селтик» и «Лейпциг»), забил два гола и отдал две голевые передачи, и этого достаточно, чтобы вновь поставить вопрос о продлении своего контракта. В среду Марко не только забил, но и поучаствовал в голе Вини и ассистировал Вальверде.

Первые семь игр сезона, в которых Асенсио сыграл только два тайма (буквально семь минут против «Сельты» и десять в Глазго), прекрасно иллюстрировали роль, которую «Мадрид» отвел испанцу после того, как летом он мог спокойно покинуть клуб. Смена агента, Орасио Гаджоли на Жорже Мендеша, подтвердила желание игрока найти для него хорошее место, но в конце концов, неожиданно для всех Асенсио отказался покинуть клуб: он не получил никакого публичного предложения о трансфере, да и «Мадрид» также не предложил ему продлить контракт.

Закончить контракт в «Мадриде», а затем найти хорошее место и хороший бонус за подписание (в стиле Мбаппе) – такова была на тот момент идея. И изгнание, на которое Анчелотти обрек его в самом начале, было реакцией «Реал Мадрид».

Именно уверенность Луиса Энрике в его качестве и вызов в сборную на игры против Швейцарии и Португалии окончательно изменили судьбу Асенсио. Он также начал игру против Швейцарии на позиции «ложной девятки». Асенсио воспользовался поддержкой, стал активнее, и теперь из агентства Мендеша приходит сообщение, что он намерен продлить контракт. Стратегия, чтобы облегчить свой год, или заявление о намерениях?

Нет игрока, который внес бы больший вклад со скамейки запасных, чем Асенсио. Фактически, он участвовал в 78 голах в своих 249 выступлениях за «Мадрид», начиная с 2016 года: 52 гола и 26 результативных передач. Марко Асенсио – вечно подающая большие надежды звезда, которая так и не раскроется, но хорошее дополнение для «Мадрида», если «сливочные» согласятся сохранить его зарплату и не повышать ее – такое условие теперь выдвигает клуб, чтобы продлить контракт.

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