Вальверде забавно ответил на вопрос о своем игровом номере. Фанаты «Реала» точно оценят

«Реал» обыграл «Селтик» со счетом 5:1 и уверенно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

«Сливочные» – короли главного клубного турнира Европы, в этом не сомневается и Федерико Вальверде. После матча с шотландцами у полузащитника спросили, почему он играет под 15-м номером.

Ответ Федерико понравится каждому поклоннику «Мадрида»:

«Почему я ношу 15-й номер? Да потому что в июне мы привезем на «Бернабеу» 15-й кубок ЛЧ».

В этом сезоне Вальверде – один из лидеров команды. Федерико успел забить восемь голов и отдать четыре ассиста за 18 игр «Реала». Этот парень точно сделает все, чтобы помочь «Мадриду» завоевать очередной трофей Лиги чемпионов.