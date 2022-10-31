«Это очень подозрительно»: фанаты «Реала» жалуются на судейство в матче с «Жироной». Их смущает одно решение арбитра

«Реал» не смог одолеть «Жирону» в 12-м туре Ла Лиги. Судейство вызвало много вопросов у болельщиков «королевского клуба»: в ворота «Мадрида» был назначен пенальти, а гол Родриго судья отменил.

Но больше всего фанатов возмутило удаление Крооса. Немец получил красную карточку впервые в своей профессиональной карьере.

Удаление Тони в матче со столь сомнительным судейством действительно наводит на определенные мысли.

Вот что об этом пишут болельщики «Мадрида»:

💭 «Когда Тони Кроос получает красную карточку, становится очевидно, что во время игры произошло нечто невероятно подозрительное. Руководство лиги решило добавить интригу в чемпионскую гонку. Это уже какая-то традиция».

💭 «Думаю, руководство хочет хоть чем-то привлечь внимание зрителя. В Лиге чемпионов из испанских команд остался только «Реал», Ла Лига тонет в болоте, руководство пытается вылезти из него таким мерзким способом».

💭 «Игрок получает красную карточку впервые за 15 лет в матче, где было слишком много спорных решений. Ничего подозрительного не находите? Это все из за того, что другие команды из Испании обделались в ЛЧ. Вы так пытаетесь спасти Ла Лигу?»

💭 «Карточку Кроос не заслужил. Арбитры на VAR были предвзяты. Уверен, за этим стоит Тебас и его дружки».

💭 «Красная карточка Крооса ясно говорит о нашей лиге и о судействе в Испании. Полнейшее безумие».

Если опираться на фанатскую теорию, то руководству Ла Лиги действительно удалось обострить чемпионскую гонку. «Реал» сыграл вничью, теперь «Барселона» подобралась к «Мадриду» слишком близко и отстает от «королевского клуба» всего на одно очко.

А как считаете вы? Заслужил ли Кроос красную? Действительно ли за неоднозначным судейством в матче стоит руководство лиги? Делитесь вашим мнением в комментариях!